Gemäss dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts dürfen sowohl SRF als auch andere TV-Sender direkt nach Spielschluss über die Spiele der Eishockey National League berichten. Sunrise, welche die Exklusivrechte der höchsten Schweizer Liga im Männereishockey besitzt, forderte ein Embargo – sprich eine zeitliche Verzögerung der Veröffentlichung – nach Spielschluss. Zudem muss Sunrise allen interessierten TV-Anstalten ein Signal frei von jeglichen Zusätzen zur Verfügung stellen – sprich ohne Grafiken, oder sonstigen kommerziellen Einblendern. Was das konkret für unser Programm bedeutet, prüfen wir aktuell.

Können einzelne Spielberichte auch auf den SRF-Onlineplattformen geschaut werden?

Das BVGer kommt zum Schluss, dass der aktuelle gesetzliche Rahmen des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) diese Möglichkeit nicht vorsieht. Dies entgegen der Ansicht des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM), welches diese Nutzung einzelner Spiele und Spielausschnitte als rechtskonform beurteilt und als Vorinstanz in dieser Angelegenheit per Verfügung entsprechend entschieden hatte. Die restriktive Haltung des Bundesverwaltungsgerichts nimmt die SRG zur Kenntnis, bedauert aber den Entscheid. Denn die Einschränkungen im Onlinebereich betreffen auch alle anderen Medien und schränken somit die Medienvielfalt in der Sportberichterstattung ein. Linear ausgestrahlte Highlight-Sendungen können in voller Länge auch weiterhin den Userinnen und Usern auf den Onlineplattformen zur Verfügung gestellt werden.

Was sagt SRF zum Urteil?

Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und Leiter SRF Sport: «Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt uns in der Auffassung, dass unterschiedliche Perspektiven über ein Sportereignis wichtig sind und der Bevölkerung wesentliche Informationen über öffentliche Ereignisse zugänglich sein sollen. Die weiteren Auswirkungen des Urteils auf unser Sportprogramm werden wir in der nächsten Zeit eingehend analysieren. Sicher ist, dass wir unserem Publikum auch in der kommenden Saison ein ansprechendes Angebot über die höchste Schweizer Liga im Männereishockey bieten werden.».