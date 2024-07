«Bliib fit – mach mit!» Titelbild

Per E-Mail teilen

«Bliib fit – mach mit!» kehrt am 19. August 2024 wieder auf den Bildschirm zurück. In der Sendung können Zuschauerinnen und Zuschauer diverse Bewegungsübungen ohne spezielle Hilfsmittel in den eigenen vier Wänden nachmachen.

Bis dahin stehen alle bereits ausgestrahlten Folgen auf Play SRF sowie in der HbbTV-Mediathek zum Nachschauen und Mitmachen zur Verfügung.