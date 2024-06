Warum kann man die UEFA EURO 2024 nur in SD-Qualität streamen?

Wegen restriktiver Vorgaben seitens gewisser Urheberrechteinhaber kann SRF online nicht das gesamte Programm in HD anbieten. Entsprechend verbreitet die SRG ihre 24-Stunden-Livestreams nur in SD-Auflösung. Davon ist auch der Livestream von SRF zwei betroffen. Wir arbeiten bereits an einer besseren Lösung für die Zukunft.

Wenn Sie die UEFA EURO 2024 in hoher Qualität schauen wollen, empfehlen wir Ihnen, die eventspezifischen Livestreams von SRF Sport zu nutzen. Diese können Sie über Play SRF oder die SRF Sport App abrufen. Weitere Informationen zur Fussball-EM in Deutschland sind zudem auf der Seite srf.ch/sport zu finden.