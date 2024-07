Nach drei Jahren kehren die wichtigsten Wettbewerbe im europäischen Klubfussball zurück ins regelmässige Liveprogramm von Schweizer Radio und Fernsehen. SRF überträgt in den kommenden drei Saisons in der Ligaphase (ehemals Gruppenphase) und K.o.-Phase der Champions League jeweils am Mittwochabend eine Partie pro Spieltag live. Am Donnerstag wird ein Spiel aus der Europa League oder Conference League übertragen.

Qualifikationsspiele werden einzeln vermarktet

Diese Übertragungsrechte sicherte sich die SRG, die die Sportrechte zentral für alle sprachregionalen Sender verhandelt, mittels einer Vereinbarung mit der Uefa (für den Final) sowie einer Sublizenz von blue Sport. In der Qualifikation werden die Übertragungsrechte – mit Ausnahme der Playoffs zur Champions League – jedoch einzeln vermarktet.

Für die Heimspiele bestehen dabei langfristige Vereinbarungen der SRG mit den Schweizer Klubs. In Bezug auf die Auswärtsspiele bedeutet das für die SRG hingegen, mit allen Rechteinhabern der Gegner der Schweizer Teams in Kontakt zu treten, sobald die Paarung bekannt ist, und in kürzester Zeit eine Einigung zu finden. Die SRG ist dabei bestrebt, für möglichst alle Spiele mit Schweizer Beteiligung Liverechte zu erhalten.

Auswärtsspiele von Lugano und Zürich im Liveprogramm

Für das Rückspiel des FC Lugano in der 2. Runde der Qualifikation für die Champions League auswärts gegen Fenerbahce Istanbul (TUR) sind die Liverechte gesichert, die Partie wird am 30. Juli ab 18:50 Uhr live auf SRF info übertragen.

Auch das Auswärtsspiel des FC Zürich gegen den Shelbourne FC (IRL) in der Conference-League-Qualifikation wird am Donnerstag, 1. August, ab 20:35 Uhr live gezeigt. Beide Begegnungen können über srf.ch/sport, die SRF Sport App sowie YouTube gestreamt werden. Für die Partie des FC St. Gallen 1879 in Kasachstan gegen Tobol Kostanay (KAZ) wurden die Angebote der SRG von den Rechteinhabern leider abgelehnt, die Liverechte gingen an eine ausländische Pay-per-View-Plattform. SRF wird jedoch nach Spielende Highlights des Aufeinandertreffens ausstrahlen.

Aktuelle Paarungen Europacup-Qualifikation

Runde Datum Zeit Heimteam Auswärtsteam Live CL Q2 30.07. 19:00 Fenerbahce Istanbul FC Lugano SRF info srf.ch/sport

und SRF Sport App ECL Q2 01.08. 18:00 FC Tobol Kostanay FC St. Gallen Nein (Highlights nach Spielschluss) ECL Q2 01.08. 20:45 Shelbourne FC FC Zürich SRF info srf.ch/sport

und SRF Sport App

Nächste Runde:

FC Lugano

CL Q3 vs. LOSC Lille/FRA, 6./7. August auswärts, 13. August heim

oder

EL Q3 vs. FC Dynamo Kiew/UKR oder FK Partizan Belgrad/SRB, 8. August auswärts, 15. August heim

Servette

EL Q3 vs. SC Braga/POR oder Maccabi Petah Tikva FC/ISR, 8. August auswärts, 15. August heim

Evtl. FC Zürich:

ECL Q3 vs. Vitória Guimaraes SC/POR oder Floriana FC/MLT, 8. August heim, 15. August auswärts

Evtl. FC St. Gallen 1879:

ECL Q3 vs. Riga FC/LVA oder WKS Slask Wroclaw/POL, 8. August heim, 15. August auswärts

* Der BSC Young Boys greift erst in den Playoffs zur Champions League in die Qualifikation ein.

