Die Spiele der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft sowie der Halbfinal und der Final der UEFA EURO 2024 werden neu in der Liveübertragung von SRF audiodeskribiert. Über den zweiten Tonkanal kann eine akustische, hochdeutsche Beschreibung des Geschehens auf dem Rasen eingeschaltet werden.

So können auch Blinde und Sehbehinderte an der Partie teilhaben. Das Angebot realisiert SRF in Zusammenarbeit mit dem SRG-Unternehmen SWISS TXT und dem Verein Blind Power. Die betreffenden Spiele sind im TV-Programm auf srf.ch mit «AD» gekennzeichnet.

Weitere Informationen dazu gibt es hier.