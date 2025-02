Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im Februar und März 2025 stehen mehrere Weltmeisterschaften in Wintersportarten auf dem Programm. SRF ist dabei die Adresse, um alle Entscheidungen live zu erleben – kompetent, umfassend und vielseitig begleitet in TV, Radio und Online.

Den Startschuss fällt vom 4. bis 16. Februar mit den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach/AUT. Alle Medaillenentscheidungen sind live auf SRF zwei zu sehen – ergänzt mit Vorprogrammen, Analysen und Reaktionen aus dem Zielraum. Zudem überträgt SRF alle Abfahrtstrainings, die abendlichen Medaillenzeremonien sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier. Weitere Details dazu gibt es hier.

Vom 12. bis 23. Februar finden die Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide GR statt. Auch hier verpassen Sie keine Entscheidung. Alle Wettkämpfe sind live im Programm.

Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften finden vom 26. Februar bis 9. März statt. Die Medaillenentscheidungen im Langlauf und Skispringen werden wir live im TV und im Web-Livestream über srf.ch/sport und der SRF Sport App übertragen.

Am 17. März starten die Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften im Engadin. Im TV und im Web-Livestream über srf.ch/sport und die SRF Sport App werden sämtliche Medaillenentscheidungen live zu sehen sein. Die Siegerehrungen jeweils direkt im Anschluss an die Wettkämpfe werden ebenfalls übertragen. Täglich berichten wir zudem in unserem WM-Magazin über die Ereignisse des Tages.

Teil des SRF-Liveprogramms werden des Weiteren auch die globalen Titelkämpfe im Bob und Skeleton, Curling und Eiskunstlaufen sein.