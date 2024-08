Wie berichtet SRF über die Paralympics in Paris?

Die Paralympics sind die grösste Sportveranstaltung für Athletinnen und Athleten mit einer Körper- oder Sehbehinderung. SRF berichtet im Fernsehen (siehe Programmübersicht unten) und Radio sowie online umfangreich über den Grossevent in der französischen Hauptstadt Paris.

Jahn Graf und Oliver Borer moderieren «Para-Graf live»

Herzstück der TV-Berichterstattung ist die Livesendung «Para-Graf live» mit Jahn Graf und Olivier Borer. Die Sendung vereint Gespräche, Emotionen, Hintergründe und Livesport rund um die Paralympics 2024. Täglich ab 18.45 Uhr begrüssen YouTuber Jahn Graf und SRF-Moderator Olivier Borer Gäste aus Sport, Politik und Gesellschaft zum Gespräch. Während der Sendung gibt es regelmässig Einschaltungen zu Wettkämpfen nach Paris.

«Bigna inklusif»: Durch Dialog das Bewusstsein in der Gesellschaft erhöhen

In der Serie «Bigna inklusif» ist Journalistin und News-Moderatorin Bigna Silberschmidt als Reporterin zum Thema Inklusion in der Schweiz und in Paris unterwegs – und schafft Hör- und Sichtbarkeit für Themen, die im Alltag von Menschen mit Behinderung eine wichtige Rolle spielen.

Rückkehr der «Para-Challenge»

SRF-Reporter Christoph Muggler tritt in verschiedenen Para-Sportarten gegen Sportgrössen wie Marcel Hug, Fabian Recher oder Carmen Brussig an.

Täglicher Service im Radio und online

Im Radio und auf den Onlineplattformen bietet SRF ebenfalls einen täglichen Service zu den Sommer-Paralympics. Auf Radio SRF 3 schaltet sich Sportreporter Marco Nüssli mit Reportagen, Stimmen und Einschätzungen regelmässig live aus Paris ein. News und Updates zum sportlichen Geschehen ergänzen den Radioservice. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App gehören Livestreams sowie News, Hintergründe und Interviews zum Angebot. Auf den Drittplattformen von SRF Sport steht neben den wichtigsten News vor allem das Abschneiden der Schweizer Athletinnen und Athleten im Fokus.

TV Programmübersicht

DATUM ZEIT, KANAL SENDUNG Mittwoch, 28. August 18.45 bis 23.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live: ab 20.00 Uhr: Eröffnungsfeier Donnerstag, 29. August 18.45 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Freitag, 30. August 18.45 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Samstag, 31. August 18.45 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Sonntag, 1. September 19.00 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Montag, 2. September 18.45 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Dienstag, 3. September 18.45 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Mittwoch, 4. September 18.45 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Donnerstag, 5. September 18.45 bis 22.00 Uhr,

srf.ch/sport und SRF Sport App «Para-Graf» live Freitag, 6. September 18.45 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Samstag, 7. September 18.45 bis 22.00 Uhr, SRF zwei «Para-Graf» live Sonntag, 8. September 07.40 bis 13.40 Uhr,

srf.ch/sport und SRF Sport App «Para-Graf» live 20.30 bis 23.30 Uhr, srf.ch/sport und SRF Sport App Schlussfeier

Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung und internationale Highlights sind tagsüber im Web-Livestream und abends im TV zu sehen.