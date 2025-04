Vom 14. bis 24. April 2025 kann man online auf der SRF-Webseite für Schulbands beim «Eurovision School Song Contest» abstimmen. Zur Auswahl stehen Beiträge in zwei Alterskategorien: 12–15 Jahre und 16–19 Jahre. In jeder Kategorie darf eine Stimme vergeben werden.

Die zwölf Acts mit den meisten Publikumsstimmen gelangen in die nächste Runde, in der eine Fachjury – bestehend aus Musikexpertinnen und Kinderreportern – vier Siegerbands auswählt. Diese Bands treten am 14. Mai 2025 im Rahmenprogramm des Eurovision Song Contests auf dem Barfüsserplatz in Basel auf. Eine der vier Bands erhält zusätzlich einen Auftritt in der Radio SRF 3-Sendung «Punkt CH».

Weitere Informationen, das Voting und alle Musikvideos sind hier verfügbar.