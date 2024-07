Die elektronischen Medien in der Deutschschweiz feiern ihren 100. Geburtstag. Vom 23. August bis 1. September 2024 rückt SRF die vielfältigen Aufgaben und Facetten von elektronischen Medien in den Fokus – im Programm und an drei Erlebnistagen in Basel, Bern und Zürich. Seien Sie dabei!

Wie wird eigentlich ein Schweizer «Tatort» produziert? Was braucht es, um die Olympischen Spiele live aufs Smartphone und auf den Fernsehbildschirm zu übertragen? Das SRF Thema «Faszination Medien» beantwortet genau solche Fragen und bietet die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Medienproduktion zu blicken.

Das Publikum erhält – noch mehr als sonst – Gelegenheit, mit uns direkt in Dialog zu treten.

Seit bald 100 Jahren lassen elektronische Medien in der Deutschschweiz das Publikum an Ereignissen in der Heimat und auf der ganzen Welt teilhaben. Und das jeden Tag aufs Neue. Anlässlich des 100. Jahrestags lanciert SRF vom 23. August bis 1. September 2024 den Themenschwerpunkt «Faszination Medien». «Das Publikum erhält so – noch mehr als sonst – Gelegenheit, mit uns direkt in Dialog zu treten», sagt Projektleiterin Julia Gubser.

Geplant sind Inhalte im Radio, TV, online und in den Sozialen Medien: In der News-App können Sie sich durch 100 Jahre elektronische Mediengeschichte scrollen, auf Play SRF ist zu sehen, wie ein Dreh für die «Landfrauenküche» abläuft oder ein Arbeitstag bei «SRF Meteo» aussieht.

Auf Radio SRF 1 erzählen Hörerinnen und Hörer von ihren Lieblings-Radiogeschichten, Radio SRF 3 und SRF 2 Kultur widmen sich mit Interviews, Konzerten und Berichten der Schweizer Musikförderung – und der Frage, wie sie mit der Geschichte der elektronischen Medien zusammenhängt.

An drei Events an den SRF-Hauptstandorten Bern, Basel und Zürich können Sie Programminhalte hautnah miterleben: Es erwarten Sie Live-Aufzeichnungen von Formaten wie «Tagesgespräch» oder «Sternstunde Philosophie», Musik-Showcases, Einblicke in die finale Staffel von «Tschugger» und vieles mehr. Führungen und weitere Dialogangebote runden die Erlebnistage ab.

Erlebnistag Bern:

«Tagesgespräch Plus» zum Thema 100 Jahre Mediennutzung

Erleben Sie im Radiostudio Bern, wie eine Livesendung entsteht: Unter anderem zu Gast ist Monique Furrer – die erste Frau, die eine Schweizer Nachrichtensendung am Radio gelesen hat. Der Erlebnistag inklusive Kurzführung und Livesendung findet am Freitag, 23. August 2024 , statt.

Hinter die Kulissen der Digitalformate «rec.» und «Impact» blicken

Sind Sie digital affin und interessieren sich dafür, wie Digitalformate wie «rec.» oder «Impact» entstehen? Am Donnerstagabend, 29. August 2024 , können Sie dazu von den Macherinnen und Machern mehr erfahren und in Austausch mit SRF-Hosts und spannenden Persönlichkeiten kommen.

Vom Podcast bis zur Sportsendung

«Comedymänner», einen Einblick in die finale Staffel von «Tschugger», «Paralympics» und Co: Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Sie am Erlebnistag in Zürich erwartet. Seien Sie am Samstag, 31. August 2024 , dabei, und erleben Sie Ihr Lieblingsformat für einmal live am Standort Zürich Leutschenbach.

«100 Jahre Weltgeschichte im Radio – was Sie und uns bewegt»

Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 1 erzählen ab 8. Juli 2024 jeden Werktag um 13.00 Uhr, welche Ereignisse aus der hundertjährigen Geschichte des Radios in der Deutschschweiz sie besonders interessieren. Dazu steigen die Redaktionen von «Rendez-vous» und «Tagesgespräch» ins SRF-Archiv – und sprechen direkt mit den Hörerinnen und Hörern, aber auch mit Expertinnen und Experten.