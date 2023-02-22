Inhalt
Studiotickets «Happy Day»
Ticketverlosung für die Live-Sendung vom 11. April 2025
Möchtest du «Happy Day» live im SRF-Studio in Zürich miterleben? Dann nimm hier an der Verlosung der Tickets für die Sendung vom 11. April 2026 teil.
Die Teilnahme an der Verlosung ist am 19. März 2026 von 09:00 bis 13:00 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt findest du hier ein Formular, das du ausfüllen kannst. Die Tickets sind gratis.
Sendung
Verlosung
3. Oktober 2026
1. September 2026
7. November 2026
8. Oktober 2026
19. Dezember 2026
19. November 2026
