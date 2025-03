Bild 3 von 3. Luftpolsterfolie. «Egal, was du sicher verpacken musst, diese Folie ist dein Retter in der Not. Die Folie ist echt mächtig. Sie kommt in einer Breite von 100 cm und einer Länge von sagenhaften 2000 cm, das macht summa summarum satte 20 Quadratmeter puren Schutz.».

Bildquelle: jumbo.ch.

3 / 3