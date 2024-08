Sendungsvorschau - Geplatzter Haus-Traum: Junge Familien vor dem finanziellen Ruin

SRF-Investigativ zeigt in «Kassensturz», wie zwei Geschäftsleute Häuser versprechen, doch nur Bauruinen liefern und so junge Familien in den finanziellen Ruin treiben. Weiteres Thema: Günstige Outdoor-Jacken im Härtetest.