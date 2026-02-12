Für die Sendung vom 7. September plant «Puls» einen Themenschwerpunkt über Lithium. Haben Sie positive oder negative Erfahrungen gemacht? Teilen Sie sie mit unserem Publikum!

Die Sendung beleuchtet, was am Spurenelement Lithium dran ist, das sowohl als mögliche Alzheimerprophylaxe als auch als Stimmungsaufheller zunehmend Aufmerksamkeit erhält.

Wirkt Lithium in niedriger Dosierung gegen Alzheimer?

Wirkt Lithium als Stimmungsaufheller und welche Dosierung ist dabei ungefährlich?

Lithium wird in der Psychiatrie schon lange zur Behandlung von bipolaren Störungen eingesetzt, insbesondere zur Stabilisierung von Stimmungsschwankungen und zur Vorbeugung manischer und depressiver Episoden. Doch die Dosierung ist anspruchsvoll.

Nehmen Sie Lithium zur Stimmungsaufhellung oder zur Demenzprophylaxe ein – oder wurde es Ihnen ärztlich als Medikament verordnet?

Und wären Sie bereit, Ihre «Geschichte» (ggfs. auch anonymisiert) vor der Kamera zu erzählen? Dann melden Sie sich mit untenstehendem Kontaktformular bei der Redaktion!

Videoaufnahmen können ab Mitte Juni bis Mitte August stattfinden. Örtlich und zeitlich passen wir uns gerne an.