Für die Puls-Sendung vom 20. April 2026 planen wir einen Themenschwerpunkt zur «Kommunikation in der Medizin». Den Schwerpunkt möchten wir auf das allgemeine Arzt-Patienten-Gespräch setzen und dabei auf die Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben können, fokussieren.

Es bieten sich verschiedene Aspekte für eine Vertiefung an: sprachliche Hürden wie Ärztelatein oder Fremdsprachigkeit, fehlende/missverständliche Kommunikation, fehlende Aufmerksamkeit oder Empathie im Gespräch vor allem bei Extremsituationen, Überbringen von «bad News» etwa, einem Zufallsbefund, bei Organspende oder bei einer Patientenverfügung.

Haben Sie diesbezüglich entsprechende Erfahrungen gemacht? Haben Sie allenfalls eine Behandlung abgelehnt oder länger aufgeschoben, weil die Kommunikation nicht gestimmt hat?

Und wären Sie bereit, Ihre «Geschichte» vor der Kamera zu erzählen?

Dann melden Sie sich via Kontaktformular bei uns!

Bei Bedarf wäre eine anonymisierte Variante auch umsetzbar.

Entsprechende Videoaufnahmen können ab Mitte Februar bis Ende März stattfinden. Örtlich und zeitlich passen wir uns gerne an.