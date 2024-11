Als Klasse bei «Gib es Härz» - Gemeinsam gegen Kinderarbeit und Gewalt

Gewalt an Kindern ist ein weltweites Problem. In der Solidaritätswoche setzt die SRG ein Zeichen: Gemeinsam mit der Glückskette will sie auf Kinderarbeit und Misshandlung aufmerksam machen. «SRF school» bietet Unterrichtsmaterial zum Thema an.