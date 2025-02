Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Film ab!» heisst es Mitte Juni. Dann ist das Lern Film Festival zurück im Fernsehen. Moderator Raphael Labhart führt durch die Preisverleihung der Gewinnerfilme.

Was ist das LernFilm Festival?

Das LernFilm Festival zeichnet die besten Lernfilme der Schweiz aus. Schüler:innen treten dabei in Kategorien von Primar I bis Sek II an. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Ob Stop Motion, Legetechnik oder Computeranimation – Kinder und Jugendliche erklären die Welt auf ihre Art und Weise. Die Gewinnerfilme sind von einer Fachjury ausgewählt und werden in der Award-Show mit Publikum gezeigt. Die Sendung «LernFilm Festival» ist eine Zusammenarbeit von LerNetz und SRF school.

Selbst einen Lernfilm einreichen

Die Anmeldefrist läuft noch! Wer als Klasse oder als Schülergruppe mitmachen möchte, kann noch bis zum 31. März 2025 direkt beim LernFilm Festival alle Informationen nachschauen und selbst einen Film einreichen. Der Anlass bietet Gelegenheit, Medienkompetenz fächerübergreifend in Lernfilmen umzusetzen.

Studiobesuch mit der Klasse gewinnen!

Einblicke in die Sendung

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Gewinnerklassen erzählen von ihren eingereichten Filmen. Bildquelle: SRF . 1 / 5 Legende: Gewinnerklassen erzählen von ihren eingereichten Filmen SRF

Bild 2 von 5. Schüler:innen erarbeiten mit verschiedenen Techniken Lernfilme. Bildquelle: LernFilm Festival. 2 / 5 Legende: Schüler:innen erarbeiten mit verschiedenen Techniken Lernfilme LernFilm Festival

Bild 3 von 5. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bildquelle: LernFilm Festival. 3 / 5 Legende: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt LernFilm Festival

Bild 4 von 5. Auch bei der Wahl des Themas sind die Schüler:innen frei. Bildquelle: LernFilm Festival. 4 / 5 Legende: Auch bei der Wahl des Themas sind die Schüler:innen frei LernFilm Festival

Bild 5 von 5. Raphael Labhart und Angela Haas freuen sich auf die Sendung. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Raphael Labhart und Angela Haas freuen sich auf die Sendung. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Möchten Sie mit ihrer Klasse bei der Sendung im SRF-Fernsehstudio dabei sein? Wir vergeben für eine Schulklasse Publikumsplätze für die Aufzeichnung des LernFilm Festivals 2025. Unabhängig davon, ob ihre Klasse beim Wettbewerb einen Film einreicht oder nicht, können Sie sich hier mit dem Formular bewerben.

Legende: Im Publikum als Klasse beim LernFilm Festival dabei sein SRF

Die Aufzeichnung findet am 12. Juni vormittags im SRF in Zürich statt. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Schüler:innen lernen den Ablauf einer Studioproduktion kennen und sind als Publikum Teil der Sendung. Lust Fernsehluft zu schnuppern und hinter die Kulissen einer TV-Produktion zu blicken? Laden Sie ein kurzes Bewerbungsvideo (max. 1 Minute/1GB) Ihrer Klasse hoch und sagen Sie uns im Video, warum genau Ihre Klasse den Studiobesuch gewinnen soll. Wir geben Ihnen bis zum 31. März 2025 Bescheid, ob Sie dabei sind. Viel Glück!

Hier geht es zur Bewerbung für den Studiobesuch: