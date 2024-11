Per E-Mail teilen

«Herzlich willkommen bei Clip und klar!» – damit beginnen Moderatorin Reena oder Moderator Raphi jeweils eine neue Folge des Erklärvideo-Formats. Normalerweise sieht man ausschliesslich die Beiden vor dem blauen Hintergrund. Doch im Februar 2025 hat wieder eine Mittelstufen-Schulklasse die Möglichkeit, mit Raphi gemeinsam vor der Kamera zu stehen.

Die Primarschüler:innen können dabei ein SRF-Studio von innen erleben, den Profis über die Schulter blicken, Raphi Löcher in den Bauch fragen und so erfahren, was es alles braucht, um ein Erklärvideo zu produzieren: Medienkompetenz zum Mitmachen als einmalige Chance. Wie das aussehen kann, zeigen diese «Clip und klar!»-Folgen:

Schulklassen bei «Clip und klar!» – Beispiele

Schliessen 10:42 Video Exoplaneten: Wie Forschende sie finden und untersuchen Aus SRF Kids – Clip und klar! vom 20.12.2023. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 42 Sekunden. 09:13 Video Tierische Bestleistungen im Fokus Aus SRF Kids – Clip und klar! vom 17.05.2023. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 13 Sekunden.

Interessiert?

Der Dreh findet am 27. Februar 2025 statt, die Lehrperson muss dafür – mit An- und Heimfahrt – einen ganzen Tag einrechnen. Für Verpflegung ist gesorgt, das Angebot vor Ort ist kostenlos. Informationen zum detaillierten Tagesablauf folgen. Die Kosten der Reise werden nicht übernommen.

Interessierte Lehrpersonen können sich hier mit der Klasse für diesen Anlass bewerben. Dafür laden Sie ein Video von ca. einer Minute hoch, in dem sich die Schülerinnen und Schüler vorstellen und erklären, warum genau sie dabei sein sollten. Einsendeschluss für das Bewerbungsvideo ist der 6. Januar 2025.

Hier können Sie sich anmelden und das Video hochladen: