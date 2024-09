Bausteine der Zivilisation - Die Schätze der Erde

Was verbirgt sich hinter dem Funkeln der Edelsteine? Wie haben Metalle die Welt verändert? Und warum steckt in Kohle und Öl so viel Energie? Chemische und geschichtliche Aspekte helfen, Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln.