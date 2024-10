Die Umwelt steht vor grossen Herausforderungen: Abholzung, Verschmutzung und Städte, die zur Klimakrise beitragen. Doch weltweit gibt es Hoffnung. Die Serie «Gute Nachrichten vom Planeten» zeigt inspirierende Beispiele, wie Menschen dem Planeten helfen.

Lösungen gegen Korallensterben und Wüstenbildung

70 Prozent der Erdoberfläche sind von Meeren bedeckt. Trotz Verschmutzung, Überfischung und steigender Wassertemperaturen ist Schutz möglich: Freiwillige im Senegal pflanzen Mangroven, junge Forscherinnen bekämpfen in der Karibik das Korallensterben und ein chilenisches Unternehmen schützt Meerestiere.

Video Wie wir unsere Meere schützen Aus Gute Nachrichten vom Planeten vom 08.10.2024.

In der Sahelzone stoppen Forschende und Umweltschützende die Wüstenbildung, in Brasilien retten Nachkommen von Sklaven den Regenwald und auf Borneo schützt die Forstbehörde Orang-Utans.

Mehr als ein Drittel der Landmasse wird landwirtschaftlich genutzt, was Naturräume zerstört. Doch es geht auch anders: Ein Bio-Winzer in Kalifornien nutzt Schleiereulen, in Malaysia schützt eine Initiative den Regenwald und globaler Protest zwingt einen Bananenproduzenten zu nachhaltigerem Anbau.

Der Konsum belastet das Klima durch Gütertransport. Alternativen: Magdeburger Forschende entwickeln ein autonomes Lastenfahrrad, schwedische und deutsche Forschende laden LKW während der Fahrt und ein Leipziger Unternehmen bringt mehr Güter auf die Schienen.

Ideen für eine bessere Zukunft

Von grünen Oasen in Kolumbien bis zur Energiewende in Polen. Ob Goldene Löwenäffchen in Brasilien oder Seeotter in Kalifornien – diese Geschichten zeigen, dass es Hoffnung gibt und Engagement den Unterschied macht.

Alle weiteren Folgen von «Gute Nachrichten vom Planeten»

Video Wie wir unsere Städte lebenswerter machen Aus Gute Nachrichten vom Planeten vom 08.10.2024.
Video Wie wir Arten schützen Aus Gute Nachrichten vom Planeten vom 08.10.2024.
Video Wie wir Moor, Heide und Wiese schützen Aus Gute Nachrichten vom Planeten vom 08.10.2024.
Video Wie wir gut mit Gewässern umgehen Aus Gute Nachrichten vom Planeten vom 08.10.2024.
Video Wie wir Mode fair und grün machen Aus Gute Nachrichten vom Planeten vom 08.10.2024.
Video Wie wir die Natur zurückholen Aus Gute Nachrichten vom Planeten vom 08.10.2024.

Weltweit kämpfen Naturschützer:innen gegen das Aussterben von Arten und fördern den Schutz von Lebensräumen. Sie setzen sich weltweit für eine bessere Zukunft ein. Diese positiven Beispiele rund um die Erdkugel sind «Gute Nachrichten vom Planeten».