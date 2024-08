Die Gameshow «SRF Kids – Next Level» ist mit einer neuen Staffel zurück und verwandelt das Schulhaus in Reiden (LU) in einen riesigen Spielplatz. Dieses Mal treten die Klassen 5b aus Reiden, P5b GMS Zofingen und 5l der Schule Säli aus Olten gegeneinander an.

Legende: Moderiert wird die Show von Anna Zöllig, die mit viel Enthusiasmus durch die spannenden Spiele führt. SRF

Ihre Klasse kann sich hier für die kommende Staffel anmelden. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Schüler:innen auf spielerische Weise zu fördern und ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Die Ideen der Kinder für spannende Challenges sind ebenfalls willkommen – vielleicht sehen wir die Challenge Ihrer Klasse oder sogar Ihre gesamte Klasse in der nächsten Staffel.

Alle weiteren Folgen der zweiten Staffel:

Seilziehen Reloaded: Welche Klasse hat Nerven wie Drahtseile? (Staffel 2, Folge 2)
Gurgeln, Summen, Singen: Welches Team erkennt die Songs? (Staffel 2, Folge 3)
Schiffe versenken XXL: Welche Klasse geht unter? (Staffel 2, Folge 4)
Ultimativer Showdown: Welches Team holt sich den Sieg? (Staffel 2, Folge 5)