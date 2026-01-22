Warum interessiert sich Donald Trump für Grönland? Die «SRF Kids News» schauen sich die grosse Insel genau an. Wie wird Erdöl gewonnen und warum ist dieser Rohstoff zwar praktisch, aber auch problematisch? Und: Jetzt mitmachen beim LernFilm Festival und beim Eurovision School Song Contest.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtseinstieg mit «News unter der Lupe»: Wir bieten zu den «SRF Kids News» ein passendes Bild an. Wofür eignet sich das Material und was ist das Ziel? Einstieg vor dem Schauen der «SRF Kids News»: Das Bild dient als Impuls, um Neugier zu wecken und das Thema einzuleiten.

Nachrichtenkompetenz fördern: Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie bereits aus den Nachrichten wissen und ordnen das Bild ein.

Diskussion anregen: Gemeinsam über aktuelle Ereignisse sprechen, weiterdenken und bei Bedarf recherchieren.

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge erscheint am 29. Januar 2026 und geht der Frage nach, was Fake-News sind und SRF-Checker:innen zeigen dabei, wie sie diese überprüfen.