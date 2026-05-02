Drei Frauen, drei Lebensmodelle – und eine gemeinsame Vision: Sie alle haben sich ihren persönlichen Wohntraum erfüllt. Debora lebt mit ihrer Familie urban und kreativ auf begrenztem Raum, Regina entscheidet sich mit einem Mini‑Chalet am Wägitalersee bewusst für Ruhe und Reduktion, Marla realisiert als Architektin früh den Traum vom selbst entworfenen Holzhaus.

«Wer wohnt wo?» auf Play SRF Box aufklappen Box zuklappen Fünf Protagonisten mit fünf komplett unterschiedlichen Häusern: In «Wer wohnt wo?» ziehen fünf Mitspieler mit Moderator Sven Epiney von Haus zu Haus und versuchen durch geschicktes Befragen, Beobachten und Kombinieren herauszufinden, welches Zuhause zu welcher Person gehört. Alle Folgen sind auf Play SRF verfügbar.

Urbane Wohnung in Zürich

Debora wohnt mit ihrer Familie in einer grossen Siedlung in Oerlikon. Für die Einrichtung ist sie verantwortlich: Interior Design ist ihre «grosse Leidenschaft», mit der sie sich selbstständig machen möchte. Die 4½‑Zimmer‑Wohnung erfordert mit drei Kindern «einiges an Kreativität», etwa im multifunktionalen Zimmer ihres Teenagers. Als Ausgleich dient ihr der Schrebergarten – ihre persönliche «Wohlfühloase».

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Seit fast zehn Jahren wohnt Debora mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einer 4½‑Zimmer‑Wohnung in Oerlikon. Bildquelle: SRF. 1 / 12 Legende: Seit fast zehn Jahren wohnt Debora mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einer 4½‑Zimmer‑Wohnung in Oerlikon. SRF

Bild 2 von 12. Debora (39) arbeitet als Marketingmanagerin im Gesundheitswesen, plant jedoch, sich als Interior Designerin selbstständig zu machen. Bildquelle: SRF. 2 / 12 Legende: Debora (39) arbeitet als Marketingmanagerin im Gesundheitswesen, plant jedoch, sich als Interior Designerin selbstständig zu machen. SRF

Bild 3 von 12. Vom Eingang aus betritt man rechts das grosse Wohnzimmer, links liegt die Küche – mittendrin eine Schaukel. Bildquelle: SRF. 3 / 12 Legende: Vom Eingang aus betritt man rechts das grosse Wohnzimmer, links liegt die Küche – mittendrin eine Schaukel. SRF

Bild 4 von 12. In der Mitte des Raums steht ein modulares Sofa. Bildquelle: SRF. 4 / 12 Legende: In der Mitte des Raums steht ein modulares Sofa. SRF

Bild 5 von 12. Für ihr Geschirr hat sich Debora für ein Wandregal entschieden. Bildquelle: SRF. 5 / 12 Legende: Für ihr Geschirr hat sich Debora für ein Wandregal entschieden. SRF

Bild 6 von 12. Die Küche ist offen gestaltet. Bildquelle: SRF. 6 / 12 Legende: Die Küche ist offen gestaltet. SRF

Bild 7 von 12. Im Badezimmer gibt es eine grosse Zimmerpflanze, die von der Feuchtigkeit beim Duschen profitiert. Bildquelle: SRF. 7 / 12 Legende: Im Badezimmer gibt es eine grosse Zimmerpflanze, die von der Feuchtigkeit beim Duschen profitiert. SRF

Bild 8 von 12. Das Schlafzimmer ist im skandinavischen Stil eingerichtet. Bildquelle: SRF. 8 / 12 Legende: Das Schlafzimmer ist im skandinavischen Stil eingerichtet. SRF

Bild 9 von 12. Deboras ältester Sohn hat ein eigenes Zimmer. Bildquelle: SRF. 9 / 12 Legende: Deboras ältester Sohn hat ein eigenes Zimmer. SRF

Bild 10 von 12. In einer 4½‑Zimmer‑Wohnung mit drei Kindern ist viel Kreativität gefragt – besonders beim Stauraum. Hier dient die Treppe zum Hochbett zugleich als Bücherregal. Bildquelle: SRF. 10 / 12 Legende: In einer 4½‑Zimmer‑Wohnung mit drei Kindern ist viel Kreativität gefragt – besonders beim Stauraum. Hier dient die Treppe zum Hochbett zugleich als Bücherregal. SRF

Bild 11 von 12. Vom Balkon aus blickt man auf die Gleise. Bildquelle: SRF. 11 / 12 Legende: Vom Balkon aus blickt man auf die Gleise. SRF

Bild 12 von 12. Debora und ihre Familie. Bildquelle: Privat / Debora. 12 / 12 Legende: Debora und ihre Familie. Privat / Debora Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mini-Chalet am Wägitalersee (SZ)

In einem Mini‑Chalet am Wägitalersee lebt Regina gemeinsam mit ihren drei Hunden. Ursprünglich als Ferienwohnsitz gedacht, habe sie sich bewusst für mehr «Downsizing und Ruhe» entschieden und wohne nun fix dort. Die Natur und Stille täten ihnen allen gut. Als Coach begleite sie Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel, die «Urkraft» zu stärken. Unterwegs sei sie zudem gerne mit ihrem umgebauten Camper, der dank viel Holz genauso heimelig sei wie ihr Chalet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. In diesem Mini‑Chalet in Innerthal (SZ) lebt Regina. Bildquelle: SRF. 1 / 10 Legende: In diesem Mini‑Chalet in Innerthal (SZ) lebt Regina. SRF

Bild 2 von 10. Von hier aus hat man Blick auf den Wägitalersee. Bildquelle: SRF. 2 / 10 Legende: Von hier aus hat man Blick auf den Wägitalersee. SRF

Bild 3 von 10. Vom Eingang aus ist man direkt in der Küche. Bildquelle: SRF. 3 / 10 Legende: Vom Eingang aus ist man direkt in der Küche. SRF

Bild 4 von 10. Herd und Waschbecken verstecken sich unter der Arbeitsfläche. Bildquelle: SRF. 4 / 10 Legende: Herd und Waschbecken verstecken sich unter der Arbeitsfläche. SRF

Bild 5 von 10. Und unter der Decke versteckt sich noch eine Matratze für Gäste. Bildquelle: SRF. 5 / 10 Legende: Und unter der Decke versteckt sich noch eine Matratze für Gäste. SRF

Bild 6 von 10. Eine holzbefeuerte Badewanne bietet Blick auf den See. Bildquelle: SRF. 6 / 10 Legende: Eine holzbefeuerte Badewanne bietet Blick auf den See. SRF

Bild 7 von 10. Das Badezimmer ist passend zum restlichen Chalet gestaltet. Bildquelle: SRF. 7 / 10 Legende: Das Badezimmer ist passend zum restlichen Chalet gestaltet. SRF

Bild 8 von 10. Im Schlafzimmer dient ein Fell als Vorhang, um das Fenster zu bedecken. Bildquelle: SRF. 8 / 10 Legende: Im Schlafzimmer dient ein Fell als Vorhang, um das Fenster zu bedecken. SRF

Bild 9 von 10. Ist Regina nicht in ihrem Chalet, reist sie mit ihrem umgebauten Camper. Bildquelle: Privat / Regina. 9 / 10 Legende: Ist Regina nicht in ihrem Chalet, reist sie mit ihrem umgebauten Camper. Privat / Regina

Bild 10 von 10. Regina (51) ist Coach und unterstützt Menschen in verschiedenen Lebensbereichen. Bildquelle: SRF. 10 / 10 Legende: Regina (51) ist Coach und unterstützt Menschen in verschiedenen Lebensbereichen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Modernes Holzhaus in Flums

In Flums (SG) lebt die 29‑jährige Architektin Marla seit rund zwei Jahren mit ihrem Partner Roman in einem modernen Holzhaus, das sie selbst entworfen habe. Roman, gelernter Zimmermann, habe die Holzbauplanung übernommen und das Haus gebaut. Es sei «ein grosses Privileg», dieses Projekt in jungen Jahren realisieren zu können. Heute arbeite sie in der Projektentwicklung, studiere Immobilienmanagement – und finde Ausgleich beim Golf, das ihr «riesigen Spass» mache.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Die Architektin Marla lebt mit ihrem Partner in einem selbst entworfenen Haus in Flums (SG). Bildquelle: SRF. 1 / 12 Legende: Die Architektin Marla lebt mit ihrem Partner in einem selbst entworfenen Haus in Flums (SG). SRF

Bild 2 von 12. Ihr Partner Roman ist Zimmermann und verantwortete die Holzbauplanung des Hauses. Bildquelle: SRF. 2 / 12 Legende: Ihr Partner Roman ist Zimmermann und verantwortete die Holzbauplanung des Hauses. SRF

Bild 3 von 12. Dank der grossen Fenster ist das Holzhaus lichtdurchflutet. Bildquelle: SRF. 3 / 12 Legende: Dank der grossen Fenster ist das Holzhaus lichtdurchflutet. SRF

Bild 4 von 12. Über dem Esstisch öffnet sich die Galerie im oberen Stock. Bildquelle: SRF. 4 / 12 Legende: Über dem Esstisch öffnet sich die Galerie im oberen Stock. SRF

Bild 5 von 12. Das Wohnzimmer ist mit ausgewählten Einzelstücken möbliert. Bildquelle: SRF. 5 / 12 Legende: Das Wohnzimmer ist mit ausgewählten Einzelstücken möbliert. SRF

Bild 6 von 12. Eine grosszügige Küche in einem anthrazitfarbenen Dunkelgrün. Bildquelle: SRF. 6 / 12 Legende: Eine grosszügige Küche in einem anthrazitfarbenen Dunkelgrün. SRF

Bild 7 von 12. Von der überdachten Terrasse geht es direkt in den Garten. Bildquelle: SRF. 7 / 12 Legende: Von der überdachten Terrasse geht es direkt in den Garten. SRF

Bild 8 von 12. In der Galerie im oberen Stockwerk sind die vielen Vinylplatten ausgestellt. Bildquelle: SRF. 8 / 12 Legende: In der Galerie im oberen Stockwerk sind die vielen Vinylplatten ausgestellt. SRF

Bild 9 von 12. Die massgefertigten Einbauschränke dienen zugleich als Wände. Hinter diesem Schrank befindet sich das Schlafzimmer. Bildquelle: SRF. 9 / 12 Legende: Die massgefertigten Einbauschränke dienen zugleich als Wände. Hinter diesem Schrank befindet sich das Schlafzimmer. SRF

Bild 10 von 12. Das Schlafzimmer ist minimal eingerichtet und hat ein Dachfenster. Bildquelle: SRF. 10 / 12 Legende: Das Schlafzimmer ist minimal eingerichtet und hat ein Dachfenster. SRF

Bild 11 von 12. Im Badezimmer sind die Wände bis zur Hälfte mit grüngrauen Fliesen verkleidet. Bildquelle: SRF. 11 / 12 Legende: Im Badezimmer sind die Wände bis zur Hälfte mit grüngrauen Fliesen verkleidet. SRF

Bild 12 von 12. Marla (29) ist in der Projektentwicklung und in der Bauherrenberatung tätig. Bildquelle: SRF. 12 / 12 Legende: Marla (29) ist in der Projektentwicklung und in der Bauherrenberatung tätig. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.