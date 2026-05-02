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Einzigartige Wohnstile Stadtwohnung, Mini-Chalet und modernes Holzhaus: drei Wohnträume

02.05.2026, 14:00

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Drei Frauen, drei Lebensmodelle – und eine gemeinsame Vision: Sie alle haben sich ihren persönlichen Wohntraum erfüllt. Debora lebt mit ihrer Familie urban und kreativ auf begrenztem Raum, Regina entscheidet sich mit einem Mini‑Chalet am Wägitalersee bewusst für Ruhe und Reduktion, Marla realisiert als Architektin früh den Traum vom selbst entworfenen Holzhaus.

«Wer wohnt wo?» auf Play SRF

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Fünf Protagonisten mit fünf komplett unterschiedlichen Häusern: In «Wer wohnt wo?» ziehen fünf Mitspieler mit Moderator Sven Epiney von Haus zu Haus und versuchen durch geschicktes Befragen, Beobachten und Kombinieren herauszufinden, welches Zuhause zu welcher Person gehört. Alle Folgen sind auf Play SRF verfügbar.

Urbane Wohnung in Zürich

Debora wohnt mit ihrer Familie in einer grossen Siedlung in Oerlikon. Für die Einrichtung ist sie verantwortlich: Interior Design ist ihre «grosse Leidenschaft», mit der sie sich selbstständig machen möchte. Die 4½‑Zimmer‑Wohnung erfordert mit drei Kindern «einiges an Kreativität», etwa im multifunktionalen Zimmer ihres Teenagers. Als Ausgleich dient ihr der Schrebergarten – ihre persönliche «Wohlfühloase».

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  • Bild 1 von 12. Seit fast zehn Jahren wohnt Debora mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einer 4½‑Zimmer‑Wohnung in Oerlikon. Bildquelle: SRF.
    Luftaufnahme von modernen Bürogebäuden und umliegender Parklandschaft.
  • Bild 2 von 12. Debora (39) arbeitet als Marketingmanagerin im Gesundheitswesen, plant jedoch, sich als Interior Designerin selbstständig zu machen. Bildquelle: SRF.
    Frau auf Rutsche hält Schlüssel hoch, Wohngebäude im Hintergrund.
  • Bild 3 von 12. Vom Eingang aus betritt man rechts das grosse Wohnzimmer, links liegt die Küche – mittendrin eine Schaukel. Bildquelle: SRF.
    Heller Raum mit Schaukel, Holzboden und dekorativen Elementen.
  • Bild 4 von 12. In der Mitte des Raums steht ein modulares Sofa. Bildquelle: SRF.
    Helles Wohnzimmer mit Sofa und gelbem Tisch.
  • Bild 5 von 12. Für ihr Geschirr hat sich Debora für ein Wandregal entschieden. Bildquelle: SRF.
    Moderne Küche mit offenen Regalen, Esstisch und Hängepflanze.
  • Bild 6 von 12. Die Küche ist offen gestaltet. Bildquelle: SRF.
    Moderne Küche mit grauen Schränken und Holzgriffen.
  • Bild 7 von 12. Im Badezimmer gibt es eine grosse Zimmerpflanze, die von der Feuchtigkeit beim Duschen profitiert. Bildquelle: SRF.
    Modernes Badezimmer mit waschbecken und Pflanzen.
  • Bild 8 von 12. Das Schlafzimmer ist im skandinavischen Stil eingerichtet. Bildquelle: SRF.
    Schlafzimmer mit Doppelbett, Kissen und Seerosenbild.
  • Bild 9 von 12. Deboras ältester Sohn hat ein eigenes Zimmer. Bildquelle: SRF.
    Helles Zimmer mit Hochbett, Pflanzen und Ausblick.
  • Bild 10 von 12. In einer 4½‑Zimmer‑Wohnung mit drei Kindern ist viel Kreativität gefragt – besonders beim Stauraum. Hier dient die Treppe zum Hochbett zugleich als Bücherregal. Bildquelle: SRF.
    Kleiner Raum mit Hochbett, Sessel und Holzregalen.
  • Bild 11 von 12. Vom Balkon aus blickt man auf die Gleise. Bildquelle: SRF.
    Wohnbereich mit Balkonblick auf Hügel und Gebäude.
  • Bild 12 von 12. Debora und ihre Familie. Bildquelle: Privat / Debora.
    Familie lächelt vor Mont Saint-Michel.
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Mini-Chalet am Wägitalersee (SZ)

In einem Mini‑Chalet am Wägitalersee lebt Regina gemeinsam mit ihren drei Hunden. Ursprünglich als Ferienwohnsitz gedacht, habe sie sich bewusst für mehr «Downsizing und Ruhe» entschieden und wohne nun fix dort. Die Natur und Stille täten ihnen allen gut. Als Coach begleite sie Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel, die «Urkraft» zu stärken. Unterwegs sei sie zudem gerne mit ihrem umgebauten Camper, der dank viel Holz genauso heimelig sei wie ihr Chalet.

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  • Bild 1 von 10. In diesem Mini‑Chalet in Innerthal (SZ) lebt Regina. Bildquelle: SRF.
    Holzhaus mit Terrasse und Glasgeländer im Waldgebiet.
  • Bild 2 von 10. Von hier aus hat man Blick auf den Wägitalersee. Bildquelle: SRF.
    Holzhaus am See mit Bergblick.
  • Bild 3 von 10. Vom Eingang aus ist man direkt in der Küche. Bildquelle: SRF.
    Modernes Wohnzimmer aus Holz mit Esstisch und grossen Fenstern.
  • Bild 4 von 10. Herd und Waschbecken verstecken sich unter der Arbeitsfläche. Bildquelle: SRF.
    Drei Frauen öffnen einen Küchenschrank in einer modernen Küche.
  • Bild 5 von 10. Und unter der Decke versteckt sich noch eine Matratze für Gäste. Bildquelle: SRF.
    Modernes Wohnzimmer mit Hirschbild und Holzeinrichtung.
  • Bild 6 von 10. Eine holzbefeuerte Badewanne bietet Blick auf den See. Bildquelle: SRF.
    Terrasse mit Grill, Tisch und Waldblick am See.
  • Bild 7 von 10. Das Badezimmer ist passend zum restlichen Chalet gestaltet. Bildquelle: SRF.
    Holzbadzimmer mit Waschtisch und Regendusche.
  • Bild 8 von 10. Im Schlafzimmer dient ein Fell als Vorhang, um das Fenster zu bedecken. Bildquelle: SRF.
    Holzschlafzimmer mit Doppelbett und Fellakzenten.
  • Bild 9 von 10. Ist Regina nicht in ihrem Chalet, reist sie mit ihrem umgebauten Camper. Bildquelle: Privat / Regina.
    Innenraum eines umgebauten Wohnmobils mit Küche und Schlafbereich.
  • Bild 10 von 10. Regina (51) ist Coach und unterstützt Menschen in verschiedenen Lebensbereichen. Bildquelle: SRF.
    Frau hält Schlüsselring vor See und Bergen.
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Modernes Holzhaus in Flums

In Flums (SG) lebt die 29‑jährige Architektin Marla seit rund zwei Jahren mit ihrem Partner Roman in einem modernen Holzhaus, das sie selbst entworfen habe. Roman, gelernter Zimmermann, habe die Holzbauplanung übernommen und das Haus gebaut. Es sei «ein grosses Privileg», dieses Projekt in jungen Jahren realisieren zu können. Heute arbeite sie in der Projektentwicklung, studiere Immobilienmanagement – und finde Ausgleich beim Golf, das ihr «riesigen Spass» mache.

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  • Bild 1 von 12. Die Architektin Marla lebt mit ihrem Partner in einem selbst entworfenen Haus in Flums (SG). Bildquelle: SRF.
    Modernes Holzhaus mit Vorgarten in ländlicher Umgebung.
  • Bild 2 von 12. Ihr Partner Roman ist Zimmermann und verantwortete die Holzbauplanung des Hauses. Bildquelle: SRF.
    Mann im gelben T-Shirt steht in einem Holzhausfenster.
  • Bild 3 von 12. Dank der grossen Fenster ist das Holzhaus lichtdurchflutet. Bildquelle: SRF.
    Esszimmer mit Holzwänden, grossem Fenster und Tisch mit neun Stühlen.
  • Bild 4 von 12. Über dem Esstisch öffnet sich die Galerie im oberen Stock. Bildquelle: SRF.
    Moderne Holzdecke mit runden Hängelampen.
  • Bild 5 von 12. Das Wohnzimmer ist mit ausgewählten Einzelstücken möbliert. Bildquelle: SRF.
    Wohnzimmer mit Holzwänden, Sofa, und Sesseln, Blick nach draussen.
  • Bild 6 von 12. Eine grosszügige Küche in einem anthrazitfarbenen Dunkelgrün. Bildquelle: SRF.
    Moderne Küche mit Holzverkleidung und grossem Fenster.
  • Bild 7 von 12. Von der überdachten Terrasse geht es direkt in den Garten. Bildquelle: SRF.
    Holzterrasse mit Esstisch und Stühlen, durch Glastür gesehen.
  • Bild 8 von 12. In der Galerie im oberen Stockwerk sind die vielen Vinylplatten ausgestellt. Bildquelle: SRF.
    Minimalistischer Raum mit Holzregalen und Musikanlage.
  • Bild 9 von 12. Die massgefertigten Einbauschränke dienen zugleich als Wände. Hinter diesem Schrank befindet sich das Schlafzimmer. Bildquelle: SRF.
    Drei Frauen betrachten schwarze Schranktüren in einem Holzraum.
  • Bild 10 von 12. Das Schlafzimmer ist minimal eingerichtet und hat ein Dachfenster. Bildquelle: SRF.
    Modernes Schlafzimmer mit Holzwänden und roter Bettdecke.
  • Bild 11 von 12. Im Badezimmer sind die Wände bis zur Hälfte mit grüngrauen Fliesen verkleidet. Bildquelle: SRF.
    Badezimmer mit Holzdecke, Dachfenstern, Badewanne und Vase mit Blumen.
  • Bild 12 von 12. Marla (29) ist in der Projektentwicklung und in der Bauherrenberatung tätig. Bildquelle: SRF.
    Frau mit Regenschirm hält Schlüssel vor Haus.
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Wer wohnt wo? Wer wohnt im Mini-Chalet?
Show & Comedy Laufzeit 124 Minuten.
Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

SRF 1, Wer wohnt wo?, 25.4.2026, 20:10 Uhr ; 

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