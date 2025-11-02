Die Generation Z ist im Entlebuch LU angekommen: Lorena beweist, dass Tiktok-Menüs in der «Landfrauenküche» überzeugen.

Mit 26 ist Lorena Röösli die jüngste Landfrau, die es je in der SRF-Sendung «Landfrauenküche» gegeben hat. Vor knapp drei Jahren haben Lorena und ihr Mann Kilian dessen elterlichen Betrieb übernommen – mit Mutterkühen, Kleintieren und Wald. Für sie geht ein Traum in Erfüllung: «Für mich war es immer ein Traum, Bäuerin zu sein – mit einem Mann zusammen, ein Kind, zwei, drei, wie auch immer. Und jetzt lebe ich diesen Traum.»

Legende: Kilian (28) und Lorena (26) haben sich vor vier Jahren auf Facebook kennengelernt. Sie haben eine 2-Jährige Tochter. SRF

Lorena, ursprünglich aus Kerzers im Kanton Freiburg, startet mit einem spektakulären Menü in die 19. Staffel der «Landfrauenküche». Sie hat sich einiges vorgenommen: «Mein Menü besteht aus vielen Komponenten – zum Beispiel die Macarons. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles Gebäck.»

Killian muss noch üben

Doch Lorena hat ein gröberes Problem: Ihr Wohnzimmer ist zu klein, um alle Landfrauen zu begrüssen – sie gestaltet deshalb ein provisorisches Esszimmer in der Heubühne.

Lorena setzt alles daran, den grössten Kochwettbewerb der Schweiz für sich zu entscheiden.

Für den spektakulären Essens-Transport kommt Hightech zum Einsatz: Ein ferngesteuerter Kran soll die Warmhaltebox auf einer Palette rund 40 Meter von der Wohnung zur Heubühne manövrieren. Die Verantwortung liegt bei ihrem Mann Kilian – doch der muss sich erst mit den Steuerknöpfen vertraut machen. Einer davon öffnet die Zange, und ein falscher Griff könnte das Essen direkt ins Heu befördern.

«Ich glaube, das ist der Nervenkitzel, den wir beide brauchen», sagt Lorena und lacht: «Ein bisschen Spektakel gehört doch dazu. Ich hoffe einfach, es klappt.»

Die Pastamaschine ist kaputt

Lorena fährt jeden Dienstag in ihre Heimat – diese Woche, um gemeinsam mit ihrer Mutter Judith und ihrer Schwester Ravioli für das grosse Landfrauen-Essen vorzubereiten. Judith, eine ausgebildete Köchin, hat ihrer Tochter über die Jahre viel Küchenwissen mitgegeben.

Als die Pastamaschine streikt, greifen die drei Frauen kurzerhand zur klassischen Methode und walzen den Teig von Hand aus. Die Ravioli mit Spinat- und Ricotta-Füllung gelingen trotzdem. Das Sous-Vide-Gerät funktioniert zuverlässig: Das Rindsfilet gart 1,5 Stunden bei 58 Grad.

Die Macarons von Tiktok

Beim französischen Dessert kommt Lorena ins Schwitzen. «Die Macarons dürfen nicht aufreissen, müssen innen durchgebacken und trotzdem weich sein. Da kann wirklich viel schiefgehen, wenn man es nicht richtig macht.»

Die 26-Jährige holt sich Hilfe auf Tiktok und schaut sich das Video zur Zubereitung gleich mehrfach an. Die Eiweiss-Zucker-Mischung muss so steif geschlagen werden, dass sie auf dem Schwingbesen wie eine Zwergmütze steht. Trotz aller Sorgfalt reissen einige Macaron-Hälften im Ofen. Lorena entscheidet sich gegen eine Nachtschicht und wählt die schönsten aus: «Sie könnten etwas hübscher sein, aber es ist okay.»

Hat's geklappt mit dem Kran?

Kilian ist beim Üben noch verunsichert: «Ich weiss nicht, ob ich es morgen besser oder schlechter kann, wenn ich nervös bin.» Lorena nimmt es mit Humor: «Er witzelt gerne und tut so, als wäre er ein Trottel. Aber eigentlich kann er’s schon.»

Am Ende geht das Experiment auf: Alle drei Gänge überstehen den Flug durch die Heubühne unversehrt. Die Landfrauen sind begeistert – vom Spektakel und von Lorenas Mut.