Gnocchi, Tag 4 - Gnocchi Tricolore Stefan punktet bei seinen Gästen mit Gnocchi Tricolore.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 1 Std. Zubereitungszeit: 1 Std. Gewinnerrezept als PDF Gewinnerrezept_Gnocchi_Tag 4_Gnocchi Tricolore ZUTATEN Gnocchi 800 g Kartoffeln mehligkochend

400 g Weissmehl

2 Eier

1 TL Salz

1 EL Basilikum getrocknet

Tomatensauce (rot) 200 g Cherrytomaten

1 EL Tomatenpüree

4 – 5 Stück Knoblauchzehen

1 Zwiebel rot

1 Zwiebel weiss

2 dl Weisswein

0.5 rote Peperoncini frisch

3 EL Olivenöl

1 Burrata (klein)

40 g Parmesan

je 1 Prise Salz und Pfeffer

etwas italienische Kräutermischung Pestosauce (grün) 10 – 15 Basilikumblätter

3 Knoblauchzehen

0.25 ml Olivenöl

ca. 6 g Pinienkerne

100 g Parmesan

1 Prise Salz und Pfeffer Salbeisauce 50 g Butter

10 Salbeiblätter frisch

1 Bio Zitrone

1 Prise Salz und Pfeffer ZUBEREITUNG Gnocchi Kartoffeln schälen und in Salzwasser für ca 20 Min. kochen. Tipp: Die Kartoffeln sind gar, wenn man mit einem Messer hineinsticht und sie ohne Widerstand wieder von der Klinge rutschen

Kartoffeln durch eine Presse oder ein Passevite geben

Mehl, Eier und Salz dazugeben und zu einem Teig kneten, bis er geschmeidig ist

Für die Basilikumgnocchi bei ⅓ der Masse den getrockneten Basilikum hinzufügen

Gnocchiteig zu einer Wurst rollen und anschliessend in gleich grosse Stücke (ca. 1.5cm breit) portionieren

In der Hand die Gnocchistücke zu ovalen Kugeln formen. Tipp: Gnocchis können bis zur fertigen Zubereitung auf einem Backpapier mit etwas Mehl gelagert werden. Das Mehl ist dafür da, dass sie nicht kleben.

3 Liter Wasser mit ca. 1 TL Salz aufkochen

Gnocchi in siedendem Wasser kochen, bis sie aufschwimmen, mit einer Schaumkelle herausnehmen und abtropfen lassen, warm stellen

Je ⅓ der Gnocchi auf die drei Saucen verteilen, die Basilikumgnocchi zur Pestosauce geben. Tomatensauce Peperoncini klein schneiden

Knoblauch und Zwiebeln klein hacken

Cherrytomaten halbieren

Knoblauch, Zwiebeln und Cherrytomaten in einer Pfanne andünsten und mit Weisswein ablöschen

Peperoncini, Olivenöl und italienische Kräuter dazugeben und weiter köcheln lassen

Alles pürieren, Burrata zerzupfen und dazugeben, kurz weiterpürieren

Zurück in die Pfanne geben, zugedeckt für 5 Min. erhitzen, ⅓ der Gnocchi hinzugeben Pestosauce Pinienkerne in einer Bratpfanne anrösten

Basilikum, Knoblauchzehen, Olivenöl, geröstete Pinienkerne und Parmesan pürieren

Bis zum Anrichten kühlstellen

die Basilikumgnocchi hinzugeben Salbeisauce Zitrone gut waschen und die Schale abreiben

Butter in einer Bratpfanne flüssig werden lassen

⅓ der gekochten Gnocchi, Salbei und Zitronenabrieb dazugeben und schwenken bis sie leicht goldig sind En Guete !

