REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 1 Std.
Zubereitungszeit: 1 Std.
Gewinnerrezept als PDF
ZUTATEN
Gnocchi
- 800 g Kartoffeln mehligkochend
- 400 g Weissmehl
- 2 Eier
- 1 TL Salz
- 1 EL Basilikum getrocknet
Tomatensauce (rot)
- 200 g Cherrytomaten
- 1 EL Tomatenpüree
- 4 – 5 Stück Knoblauchzehen
- 1 Zwiebel rot
- 1 Zwiebel weiss
- 2 dl Weisswein
- 0.5 rote Peperoncini frisch
- 3 EL Olivenöl
- 1 Burrata (klein)
- 40 g Parmesan
- je 1 Prise Salz und Pfeffer
- etwas italienische Kräutermischung
Pestosauce (grün)
- 10 – 15 Basilikumblätter
- 3 Knoblauchzehen
- 0.25 ml Olivenöl
- ca. 6 g Pinienkerne
- 100 g Parmesan
- 1 Prise Salz und Pfeffer
Salbeisauce
- 50 g Butter
- 10 Salbeiblätter frisch
- 1 Bio Zitrone
- 1 Prise Salz und Pfeffer
ZUBEREITUNG
Gnocchi
- Kartoffeln schälen und in Salzwasser für ca 20 Min. kochen. Tipp: Die Kartoffeln sind gar, wenn man mit einem Messer hineinsticht und sie ohne Widerstand wieder von der Klinge rutschen
- Kartoffeln durch eine Presse oder ein Passevite geben
- Mehl, Eier und Salz dazugeben und zu einem Teig kneten, bis er geschmeidig ist
- Für die Basilikumgnocchi bei ⅓ der Masse den getrockneten Basilikum hinzufügen
- Gnocchiteig zu einer Wurst rollen und anschliessend in gleich grosse Stücke (ca. 1.5cm breit) portionieren
- In der Hand die Gnocchistücke zu ovalen Kugeln formen. Tipp: Gnocchis können bis zur fertigen Zubereitung auf einem Backpapier mit etwas Mehl gelagert werden. Das Mehl ist dafür da, dass sie nicht kleben.
- 3 Liter Wasser mit ca. 1 TL Salz aufkochen
- Gnocchi in siedendem Wasser kochen, bis sie aufschwimmen, mit einer Schaumkelle herausnehmen und abtropfen lassen, warm stellen
- Je ⅓ der Gnocchi auf die drei Saucen verteilen, die Basilikumgnocchi zur Pestosauce geben.
Tomatensauce
- Peperoncini klein schneiden
- Knoblauch und Zwiebeln klein hacken
- Cherrytomaten halbieren
- Knoblauch, Zwiebeln und Cherrytomaten in einer Pfanne andünsten und mit Weisswein ablöschen
- Peperoncini, Olivenöl und italienische Kräuter dazugeben und weiter köcheln lassen
- Alles pürieren, Burrata zerzupfen und dazugeben, kurz weiterpürieren
- Zurück in die Pfanne geben, zugedeckt für 5 Min. erhitzen, ⅓ der Gnocchi hinzugeben
Pestosauce
- Pinienkerne in einer Bratpfanne anrösten
- Basilikum, Knoblauchzehen, Olivenöl, geröstete Pinienkerne und Parmesan pürieren
- Bis zum Anrichten kühlstellen
- die Basilikumgnocchi hinzugeben
Salbeisauce
- Zitrone gut waschen und die Schale abreiben
- Butter in einer Bratpfanne flüssig werden lassen
- ⅓ der gekochten Gnocchi, Salbei und Zitronenabrieb dazugeben und schwenken bis sie leicht goldig sind
En Guete !