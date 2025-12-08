 Zum Inhalt springen

Gnocchi, Tag 4 Gnocchi Tricolore

Stefan punktet bei seinen Gästen mit Gnocchi Tricolore.

08.12.2025, 09:22

REZEPT INFOS

Box aufklappen Box zuklappen

Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std.

Zubereitungszeit: 1 Std.

Gewinnerrezept als PDF

ZUTATEN

Gnocchi

  • 800 g                    Kartoffeln mehligkochend
  • 400 g                    Weissmehl
  • 2                             Eier
  • 1 TL                        Salz
  • 1 EL                    Basilikum getrocknet


Tomatensauce (rot)

  • 200 g                    Cherrytomaten
  • 1 EL                        Tomatenpüree
  • 4 – 5 Stück          Knoblauchzehen
  • 1                              Zwiebel rot
  • 1                              Zwiebel weiss
  • 2 dl                         Weisswein
  • 0.5                         rote Peperoncini frisch
  • 3 EL                       Olivenöl
  • 1                              Burrata (klein)
  • 40 g                       Parmesan
  • je 1 Prise               Salz und Pfeffer
  • etwas                   italienische Kräutermischung

Pestosauce (grün)

  • 10 – 15                   Basilikumblätter
  • 3                             Knoblauchzehen
  • 0.25 ml                 Olivenöl
  • ca. 6 g                   Pinienkerne
  • 100 g                     Parmesan
  • 1 Prise                   Salz und Pfeffer

Salbeisauce

  • 50 g                       Butter
  • 10                           Salbeiblätter frisch
  • 1                              Bio Zitrone
  • 1 Prise                   Salz und Pfeffer

ZUBEREITUNG

Gnocchi

  • Kartoffeln schälen und in Salzwasser für ca 20 Min. kochen. Tipp: Die Kartoffeln sind gar, wenn man mit einem Messer hineinsticht und sie ohne Widerstand wieder von der Klinge rutschen
  • Kartoffeln durch eine Presse oder ein Passevite geben
  • Mehl, Eier und Salz dazugeben und zu einem Teig kneten, bis er geschmeidig ist
  • Für die Basilikumgnocchi bei ⅓ der Masse den getrockneten Basilikum hinzufügen
  • Gnocchiteig zu einer Wurst rollen und anschliessend in gleich grosse Stücke (ca. 1.5cm breit) portionieren
  • In der Hand die Gnocchistücke zu ovalen Kugeln formen. Tipp: Gnocchis können bis zur fertigen Zubereitung auf einem Backpapier mit etwas Mehl gelagert werden. Das Mehl ist dafür da, dass sie nicht kleben.
  • 3 Liter Wasser mit ca. 1 TL Salz aufkochen
  • Gnocchi in siedendem Wasser kochen, bis sie aufschwimmen, mit einer Schaumkelle herausnehmen und abtropfen lassen, warm stellen
  • Je ⅓ der Gnocchi auf die drei Saucen verteilen, die Basilikumgnocchi zur Pestosauce geben.

Tomatensauce

  • Peperoncini klein schneiden
  • Knoblauch und Zwiebeln klein hacken
  • Cherrytomaten halbieren
  • Knoblauch, Zwiebeln und Cherrytomaten in einer Pfanne andünsten und mit Weisswein ablöschen
  • Peperoncini, Olivenöl und italienische Kräuter dazugeben und weiter köcheln lassen
  • Alles pürieren, Burrata zerzupfen und dazugeben, kurz weiterpürieren
  • Zurück in die Pfanne geben, zugedeckt für 5 Min. erhitzen, ⅓ der Gnocchi hinzugeben

Pestosauce

  • Pinienkerne in einer Bratpfanne anrösten
  • Basilikum, Knoblauchzehen, Olivenöl, geröstete Pinienkerne und Parmesan pürieren
  • Bis zum Anrichten kühlstellen
  • die Basilikumgnocchi hinzugeben

Salbeisauce

  • Zitrone gut waschen und die Schale abreiben
  • Butter in einer Bratpfanne flüssig werden lassen
  • ⅓ der gekochten Gnocchi, Salbei und Zitronenabrieb dazugeben und schwenken bis sie leicht goldig sind

En Guete !

