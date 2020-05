Die Swiss Football League wird in 3 Wochen über die restliche Saison im Schweizer Fussball entscheiden.

Die SFL entscheidet am 29. Mai über den Meisterschaftsbetrieb

Legende: Am 29. Mai wird entschieden Wie geht es weiter mit den Profi-Meisterschaften in der Schweiz? Freshfocus

Das Komitee der Swiss Football League (SFL) hat auf den Freitag, 29. Mai 2020, eine ausserordentliche Generalversammlung angesetzt. Anlässlich dieses Treffens werden die Vertreter der 20 Klubs über die Weiterführung der Meisterschaften entscheiden.

Damit den Klubs bei einem Entscheid zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs genügend Zeit zur Vorbereitung bliebe, wären die ersten Partien am Wochenende vom 19./20./21. Juni 2020 vorgesehen.

Der Bundesrat hatte letzte Woche in Aussicht gestellt, den Spielbetrieb in den beiden Profi-Meisterschaften unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab dem 8. Juni 2020 wieder zuzulassen. Über diese dritte Etappe der Lockerung der Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus wird der Bundesrat voraussichtlich an seiner Sitzung vom 27. Mai definitiv entscheiden. Zwei Tage später tagen dann die Fussballer.

Keine Kurzarbeit mehr ab Trainingsstart

In der Zwischenzeit darf wieder trainiert werden: Auf der Grundlage des Bundesrats-Entscheides ist es den Profi-Klubs ab dem 11. Mai erlaubt, unter Einhaltung von Sicherheitsmassnahmen das Mannschaftstraining aufzunehmen.

Die Klubs dürfen selber entscheiden, wann sie mit dem Training beginnen wollen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) teilte der SFL unverbindlich mit, dass die Klubs ab dem Moment des Trainingsstarts keine Kurzarbeit mehr geltend machen können.