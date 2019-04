Auch an den heiligen Tagen rollt und fliegt der Ball. Allerdings nicht immer und überall.

Sport am Karfreitag? Wo das geht – und wo nicht

Super League steht nicht still

Der Karfreitag steht in der christlichen Kultur eigentlich für Trauer und Stille. Deshalb dürfen an den meisten Orten an diesem Feiertag auch keine Sportveranstaltungen stattfinden. Doch es gibt keine Regel ohne Ausnahmen.

Auch in der Super League gibt es am Karfreitag zwei Spiele:

FC Lugano - FC Zürich

FC Sion - FC Basel

Wieso diese Spiele am Karfreitag stattfinden dürfen und wo der Sport sonst noch läuft, erfahren Sie im Audio oben.