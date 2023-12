Schrecksekunde für Martina Fontanive und Mara Morell an der Zweierbob-EM in Altenberg. Das Schweizer Duo stürzt bereits im 1. Lauf und schlittert in seinem Bob machtlos den Eiskanal hinunter. Glücklicherweise bleiben Fontanive und Morell dabei unverletzt, den Wettkampf können sie aber nicht mehr fortsetzen. Mehr Grund zur Freude haben Melanie Hasler/Nadja Pasternack, die sich die Silbermedaille sichern.

Kommentatoren flippen aus

01:14 Video ZDF- und ORF-Kommentatoren feiern Odermatt ab Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Marco Odermatt wird seiner Favoritenrolle beim Heimrennen in Adelboden gerecht und entscheidet den Riesenslalom überlegen für sich. Die Siegesfahrt sorgt nicht nur bei SRF für Begeisterungsstürme, auch bei ZDF und ORF kommen die Kommentatoren nicht aus dem Schwärmen hinaus.

Ski-Cracks crashen Berthods Kamerafahrt

04:28 Video Feuz, Hintermann und Co. lenken Kamerafahrer Berthod ab Aus Sport-Clip vom 13.01.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 28 Sekunden.

SRF-Experte Marc Berthod präsentiert den Zuschauerinnen und Zuschauern mit einer Kamerafahrt die Lauberhorn-Strecke. Dabei wird er immer wieder von diversen Ski-Cracks gestört.

