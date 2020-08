Fussball-Nationalspieler Remo Freuler ist am Montag zu Gast im Live-Interview mit Moderator Lukas Studer. Diskutieren Sie mit!

Legende: Remo Freuler Er stellt sich heute den Fragen der SRF-Sport-User. Keystone

Remo Freuler ist am Montag zu Gast bei SRF. Ab 19:00 Uhr steht der Atalanta-Motor Moderator Lukas Studer im Insta-Live Red und Antwort. Der Nati-Spieler hat eine äusserst bewegte Saison hinter sich. In der Serie A schaffte er es mit den Bergamasken, die 98 (!) Tore erzielten, auf Rang 3. In der Champions League war erst nach einem dramatischen 1:2 im Viertelfinal gegen PSG Endstation.

Sie haben eine Frage an den 28-Jährigen? Stellen Sie sie während des Gesprächs auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster oder bereits jetzt direkt hier unten im Kommentarfeld.

Hinweis: Wir bemühen uns, das ganze Insta-Live-Gespräch im Anschluss so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.