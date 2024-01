Das Eröffnungsspiel an der Handball-EM wird nur noch 3 Tage weit weg sein, wenn am Sonntag Michael Suter und Andy Schmid im «Sportpanorama» zu Gast sind.

Am Sonntag, 18 Uhr, SRF zwei

Legende: Was haben sie sich und der Öffentlichkeit zu sagen? Michael Suter (links) und Andy Schmid äussern sich zum unmittelbar bevorstehenden EM-Abenteuer. freshfocus/Claudio Thoma

Moderator Sascha Ruefer heisst am Sonntag eine geballte Ladung an Handball-Kompetenz und -Talent im SRF-Studio willkommen. Der Schweizer Nationaltrainer Michael Suter und sein Starspieler sowie Captain Andy Schmid, der den Coach im Sommer 2024 beerben wird, sprechen über eine wichtige Mission.

Denn vor dem grossen Sesselrücken und dem Aufbruch in eine neue Ära steht mit der EM-Endrunde in Deutschland ein Leckerbissen bevor. Die Schweiz ist in der Hammergruppe A zusammen mit Frankreich, dem Gastgeber und Nordmazedonien eingeteilt.

Zum Auftakt wartet am Mittwoch (ab 20:45 Uhr live bei SRF zu sehen) Deutschland – und somit die grösstmögliche Aufmerksamkeit. Die Partie wird in der überdachten Düsseldorfer Fussball-Arena ausgetragen und findet vor der Rekordkulisse von knapp 55'000 Besucherinnen und Besuchern statt.

Das Duo Suter/Schmid wird im «Sportpanorama» auf die aufregenden Tage vorausblicken. Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung: