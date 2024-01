Legende: Kommt dem Speed-Podest immer näher Justin Murisier, 32-jähriger Allrounder. Freshfocus/Sven Thomann

Justin Murisier startete seine Karriere im Weltcup vornehmlich als Techniker. Im Dezember 2020 fuhr er im Riesenslalom in Alta Badia (ITA) zum ersten Mal auf ein Weltcup-Podest. Mit der darauffolgenden Saison begann er, auch bei Abfahrten an den Start zu gehen und wurde immer mehr zum Allrounder. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte sich der Unterwalliser in der erweiterten Speed-Weltspitze etablieren.

Erfolgsort Bormio

Ein erstes Ausrufezeichen in der Königsdisziplin Abfahrt konnte Murisier mit einem 7. Platz in Bormio in der vergangenen Saison setzen. Bormio scheint dem 32-jährigen zu behagen, kurz vor Jahresfrist schrammte er mit einem 4. Platz in der Abfahrt und einem 5. im Super-G nur ganz knapp am Podest vorbei. Nun ist er zu Gast im «Sportpanorama» bei Sascha Ruefer.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Airbag-Pflicht kommt In Abfahrt und Super G müssen ab nächster Saison alle Fahrerinnen und Fahrer einen Airbag tragen. Die FIS führt die Airbag-Pflicht ein, um schwere Verletzungen im Schulter-/Nackenbereich zu reduzieren. Nicht alle sind glücklich mit dem Obligatorium.

Kein Ausruhen nach EM-Medaille Die Eisschnellläuferinnen Kaitlyn McGregor, Ramona Härdi und Jasmin Güntert sind nach der EM-Bronzemedaille in der Teamverfolgung sofort ins nächste Trainingscamp gereist. Im «Olympic Oval» von Salt Lake City trainieren sie für die nächsten grossen Auftritte.