Am Sonntag auf SRF zwei

Legende: Kommt ins «Sportpanorama» Dominic Stricker. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Dominic Stricker hat sich 2023 bei den Profis etabliert. Der 21-Jährige ist einer der besten Jungprofis auf der Tour und diesen Herbst erstmals in die Top 100 der Welt vorgestossen. Nun ist er zu Gast im «Sportpanorama» bei Rainer Maria Salzgeber.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Faszination Biathlon

Zum ersten Mal findet ein Biathlon-Weltcup in der Schweiz statt. Helfen die Rennen in Lenzerheide GR, die Begeisterung für die Sportart auch in der Schweiz noch mehr zu entfachen?

Foletti auf dem Eis

Nati-Goalietrainer Patrick Foletti wagt sich aufs Eis. Beim SC Bern holt er sich mit seinem Team unter anderem beim ehemaligen NHL-Torhüter Jonas Hiller neue Inputs für seine Arbeit auf dem Fussballplatz.

Geschichten des Jahres

Eiskunstläufer Lukas Britschgi, OL-Athletin Simona Aebersold und Wasserspringerin Michelle Heimberg blicken zurück auf ihr persönliches Sportjahr und ihre emotionalen Erfolgsmomente.