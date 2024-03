Der Präsident des Schweizerischen Skiverbands Swiss Ski, Urs Lehmann, ist am Sonntag zu Gast im Studio bei Fabienne Gyr.

Am Sonntag auf SRF zwei

Legende: Am Sonntag im «Sportpanorama» Urs Lehmann. Keystone/Alessandro della Valle

Am Sonntag ist Urs Lehmann, Präsident von Swiss-Ski, zu Gast im «Sportpanorama». Fabienne Gyr diskutiert mit ihm über die Leistungen der Schweizer Athletinnen und Athleten und wie es um den Nachwuchs bei Swiss-Ski steht. Daneben wird auch die Weltmeisterschaft von 2027 in Crans Montana VS ein Thema sein und welche Herausforderungen für den Skisport im Zusammenhang mit dem Klimawandel auftreten.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung: