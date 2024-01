Eishockey-Coach Jan Cadieux ist in Genf der Erfolgsgarant. Im Frühling führte er sein Team zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte – und steht nun auch im Final der Champions Hockey League. Am Sonntag ist er zu Gast im «Sportpanorama» mit Rainer Maria Salzgeber.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Erster Belastungstest

Nach seiner Schulteroperation kehrt Leichtathlet Simon Ehammer in den Wettkampfmodus zurück. Das Hallenmeeting in St. Gallen ist nicht nur ein Heimspiel, sondern auch ein erster Belastungstest zum Auftakt in die Olympia-Saison.