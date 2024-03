Vor einer Woche lief Tadesse Abraham einen Marathon so schnell wie es ihm zuvor noch nie gelungen war. Nun ist sein nächster Stopp ein Besuch im «Sportpanorama»

Am Sonntag um 18 Uhr, SRF zwei

Legende: Hat im Herbst seiner Karriere noch Grosses vor Tadesse Abraham. Keystone/Anthony Anex

Je älter beziehungsweise reifer desto besser: Dieser Spruch trifft auf Tadesse Abraham und seine Marathon-Karriere zu. Der Wahl-Westschweizer lancierte das letzte Jahr seiner Profi-Laufbahn mit einem Paukenschlag. Bei seinem Sieg in Barcelona über 42,195 km am letzten Sonntag stellte er in 2:05:01 Stunden eine persönliche Bestzeit auf, gleichbedeutend mit der Verbesserung des Schweizer Rekords.

Damit soll das Potenzial des 41-Jährigen aber noch längst nicht ausgeschöpft sein. Im nächsten «Sportpanorama» spricht er mit Moderator Paddy Kälin über seine ambitionierten verbleibenden Ziele – inklusive Olympische Sommerspiele in Paris.

01:14 Video Archiv: Applaus und Torte für den Rekordmann Aus Sport-Clip vom 12.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Jenjira Stadelmann im Porträt

Badmintonspielerin Jenjira «Jenny» Stadelmann hatte nach Verletzungen mit dem Sport bereits abgeschlossen. Dann besuchte die tailändisch-schweizerische Doppelbürgerin die Schweiz und entschied spontan, die Karriere hier fortzusetzen. Nun träumt die 24-Jährige von einem Start bei Olympia.

Badmintonspielerin Jenjira «Jenny» Stadelmann hatte nach Verletzungen mit dem Sport bereits abgeschlossen. Dann besuchte die tailändisch-schweizerische Doppelbürgerin die Schweiz und entschied spontan, die Karriere hier fortzusetzen. Nun träumt die 24-Jährige von einem Start bei Olympia.

Spitzensportlerinnen und Spitzensportler bewegen sich oft in einem von Stress, Druck und Ungewissheit geprägten Umfeld. Swiss Cycling schafft nun eine Anlaufstelle, um den psychischen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen

