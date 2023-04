An der Tour de Romandie

Fast genau ein Jahr ist es her, seit Jan Christen bei der World-Tour-Mannschaft UAE Team Emirates unterschrieben hat. Der Rennstall, bei dem auch der Schweizer Marc Hirschi sowie der zweifache Tour-Sieger Tadej Pogacar engagiert sind, stattete den damals 17-jährigen mit einem Fünfjahres-Vertrag aus.

Ursprünglich wollte Christen heuer noch seine Lehre beenden, mittlerweile setzt er aber voll auf die Karte Radsport und bestreitet seine erste Profisaison. Noch nicht im UAE Team Emirates, sondern in dessen Develop-Team, welches auf Continental-Stufe Rennen bestreitet.

Ab Dienstag trägt Christen vorübergehend ein anderes Trikot, nämlich das des Schweizer National-Teams. Seit 2019 fährt in der Westschweiz jeweils ein Team mit Schweizer Kreuz auf der Brust mit. Diesmal gehören der Auswahl neben Christen 6 weitere Fahrer an (Antoine Debons, Dario Lillo, Antoine Aebi, Jan Sommer, Jonathan Bögli und Jan Stöckli).

World-Tour-Premiere im eigenen Land

«Von der Nationalmannschaft eine Chance zu bekommen, ist mega cool», freut sich Christen. Die Teilnahme an der Tour de Romandie ist für den 18-Jährigen, der die Juniorenkategorien auch im Mountainbike und im Radquer dominierte, gleichbedeutend mit dem Debüt auf World-Tour-Stufe. Und das ausgerechnet im eigenen Land.

Bei Christen ist auch die Vorfreude auf seine zukünftigen Mannschaftskollegen aus dem UAE Team Emirates gross. Geplant ist, dass er ab September als Stagiaire ins UAE-Team wechselt. In der Romandie wird er sich vorerst noch im Nationaldress an die Fersen seiner baldigen Teamkollegen heften. «Ich werde mein Rennen auf sie ausrichten und versuchen, ihnen hinterher zu fahren», so der Gippinger.

Ein spezielles Augenmerk legt das junge Ausnahmetalent auch auf den Prolog und das Zeitfahren – der Kampf gegen die Uhr gehört zu den Stärken von Christen. «Aber gegen die Profis ist es noch einmal etwas anderes», ist ihm bewusst. Um sogleich nachzuschieben: «Ich werde etwas versuchen.»