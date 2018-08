In Magglingen hoch über dem Bielersee reifen unzählige Schweizer Sporttalente heran. Wir werfen in vier Teilen einen Blick hinter die Kulissen.

Teil 3: Der typische Tagesablauf

Anhand zwei junger Turner wird aufgezeigt, dass sich für ambitionierte Sportler fast das ganze Leben hoch über dem Bielersee abspielt. Sie trainieren, arbeiten und erholen sich hier. Das grosse Plus: die kurzen Wege.

Teil 2: Die Zusammenarbeit mit den Sportverbänden

Magglingen vereint zahlreiche Sportarten unter seinem Dach. Swiss Shooting ist einer von 12 nationalen Verbänden, die einen Vertrag mit dem BASPO eingegangen sind. Am Beispiel der Schützen, die 4 Profis hoch über dem Bielersee stationiert haben, wird aufgezeigt, wovon die Verbände profitieren können und welche Synergien genutzt werden. Auch das Projekt «Beat the heat» mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ist Thema.

Teil 1: Das Leistungszentrum an der Sportschule Magglingen

Die Leistungsdiagnostik ist ein aufwändiger und vielschichtiger Teil im Training eines jungen, ambitionierten Sporttalents. In Magglingen ist ein Analyseteam für die Datenbeschaffung zuständig. Sehen Sie im Beitrag, wie eine Fussballerin ihre Explosiv- und Sprungkraft verbessern kann.

Fortsetzung folgt.

