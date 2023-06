Legende: Wird die Grasshoppers im Sommer verlassen Giorgio Contini. imago images/Manuel Stefan

Während zwei Jahren hatte Giorgio Contini GC trainiert. In der abgelaufenen Saison hatte der 49-jährige Zürcher die Grasshoppers auf Platz 6 geführt. Bereits im Februar hatte er seine Kündigung auf Ende August eingereicht. Nun ist der scheidende Coach von Rekordmeister GC zu Gast im «Sportpanorama» bei Paddy Kälin.

Neben Aktualität werden folgende Themen behandelt:

Der Double-Traum von YB

Die Young Boys können gegen den FC Lugano das Double holen. Der Schweizer Meister geht im heimischen Wankdorf als Favorit in die Partie. Wir liefern die Zusammenfassung der wichtigsten Szenen und haben aktuelle Reaktionen von beiden Seiten.

Ungekrönte Schwinger

Was wäre ein Kranz-Schwingfest ohne Kranz? Genau dieses Szenario drohte dem Schwingsport. Weil der bisherige Lieferant der Eichenlaubkränze die Produktion eingestellt hat, musste eine Lösung gefunden werden. In letzter Minute hat man jetzt in der Herstellung der Kränze ein zufriedenstellendes Resultat erreicht, sodass die Sportler weiter gekürt werden können.