Erster Fall in der NHL: Ottawa-Spieler infiziert

Legende: Die NHL hat ihren ersten Coronafall Canadian Tire Centre, Stadion der Ottawa Senators Keystone

Eishockey: Erster NHL-Spieler infiziert

In der NHL gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Ein namentlich nicht genannter Spieler der Ottawa Senators sei positiv getestet worden, teilte der Klub aus der kanadischen Hauptstadt mit. Er habe leichte Symptome und sei in Quarantäne. Seine Mitspieler sollen deswegen ebenfalls in der Selbstisolation bleiben.

Basketball: Auch NBA-Superstar Durant betroffen

Kevin Durant ist einer von 4 Spielern der Brooklyn Nets, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der 31-Jährige bestätigte dies in einem Gespräch mit dem US-Portal The Athletic. Der zweifache MVP der NBA Finals gab aber an, dass er keinerlei Symptome zeige und sich gut fühle. Die Namen der drei weiteren Spieler sind nicht bekannt.

Fussball: Fifa-Prozess bleibt ausgesetzt

Der Fifa-Prozess rund um die Vergabe der Fussball-WM 2006 wird mindestens bis am 20. April vertagt. Dass in dem Fall überhaupt noch ein Urteil ergeht, wird damit immer unwahrscheinlicher. Das Delikt verjährt am 27. April. Angeklagt sind die Ex-Präsidenten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB), Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und der Ex-Generalsekretär des Weltverbandes Fifa, Urs Linsi. Ihnen wird Betrug beziehungsweise im Fall von Niersbach Gehilfenschaft zum Betrug vorgeworfen.