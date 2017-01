Das alles können Sie am Sonntag bei uns sehen

Heute, 8:21 Uhr

Der «Final der Finals» in Melbourne, die Ski-Rennen in Garmisch und Cortina, das Weltcup-Springen am CSI Zürich und mehr: Dies alles können Sie live bei uns im TV, in der Sport App und auf der Website mitverfolgen. Hier die Übersicht.

Bild in Lightbox öffnen. Das läuft am Sonntag im Livestream und TV Tennis: Australian Open, Final Federer - Nadal

09:15 Uhr

SRF zwei

Ski: Riesenslalom Männer in Garmisch, 1. Lauf

10:10 Uhr

SRF info

Langlauf: 30 km Männer in Falun

11:15 Uhr

srf.ch/sport Ski: Super-G Frauen in Cortina

11:20 Uhr

SRF info

Bob: Viererbob in Königssee, 1. & 2. Lauf

13:00 Uhr

srf.ch/sport Ski: Riesenslalom Männer in Garmisch, 2. Lauf

13:10 Uhr

SRF zwei

Langlauf: 15 km Frauen in Falun

14:15 Uhr

SRF zwei

Reiten: CSI Zürich

14:25 Uhr

SRF info

Skispringen: Weltcup in Willingen

15:15 Uhr

SRF info

«sportpanorama» 18:15 Uhr

SRF zwei

Die Startzeiten sind unter Vorbehalt und können unter Umständen (z.B. Schwierigkeiten mit dem Wetter) noch ändern.

