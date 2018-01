Das SRF-Sportprogramm am Sonntag

Heute, 0:27 Uhr

Volles Sportprogramm am Sonntag bei SRF: Der Slalom in Wengen, die Abfahrt der Frauen in Bad Kleinkirchheim, Langlauf aus Dresden, Biathlon in Ruhpolding, Bob aus St. Moritz, Reiten aus Basel und vieles mehr. Alle Infos finden Sie hier.

Startzeit Kanal

Ski: Slalom Männer in Wengen, 1. Lauf

10:00 SRF zwei/Sport App

Ski: Abfahrt Frauen in Bad Kleinkirchheim

11:10 SRF zwei/Sport App

Langlauf: Teamsprints in Dresden

11:10 Sport App/srf.ch

Viererbob: Weltcup in St. Moritz, 1. Lauf

11:40 Sport App/srf.ch

Skicross: Weltcup in Idre

11:55 Sport App/srf.ch

Biathlon: Massenstart Männer in Ruhpolding

12:30 SRF zwei/Sport App

Ski: Slalom Männer in Wengen, 2. Lauf 13:05 SRF zwei/Sport App

Skifliegen Bad Mitterndorf, 1. Durchgang

14:10 Sport App/srf.ch Viererbob: Weltcup in St. Moritz, 2. Lauf 14:15 SRF zwei/Sport App Reiten: CSI Basel, 1. Umgang

14:10 SRF info/Sport App

Biathlon: Massenstart Frauen in Ruhpolding 14:35 SRF zwei/Sport App

Ski: Slalom Männer, Medienkonferenz

14:45 Sport App/srf.ch

Skifliegen Bad Mitterndorf, 2. Durchgang 15:25 SRF zwei/Sport App Reiten: CSI Basel, 2. Umgang 16:30 SRF zwei/Sport App



