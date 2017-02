Das steht am Sonntag bei uns auf dem Programm

Heute, 7:15 Uhr

Nebst der Ski-WM in St. Moritz und der Biathlon-WM in Hochfilzen ist am Sonntag auch sonst einiges los. Die verschiedenen Events können Sie live im TV, in der Sport App und auf der Website mitverfolgen. Hier die Übersicht.

Bild in Lightbox öffnen. Das läuft am Sonntag 19.2. im Livestream und TV Event

Startzeit

Kanal Ski: WM in St. Moritz, Slalom Männer 1. Lauf

(Rennbeginn um 09:45 Uhr) 09:15 Uhr

SRF zwei Bob: WM Zweierbob, 3. und 4. Lauf

10:30 Uhr

srf.ch/sport Langlauf: Frauen, 10 km

10:55 Uhr

SRF zwei Biathlon: WM in Hochfilzen (Ö)

Massenstart Frauen

11:25 Uhr

SRF zwei

Langlauf: Männer, 15 km 12:15 Uhr SRF zwei (ab 12:30 Uhr SRF info)

Ski: WM in St. Moritz, Slalom Männer 2. Lauf

12:30 Uhr SRF zwei Biathlon: WM in Hochfilzen (Ö)

Massenstart Männer 14:40 Uhr

SRF zwei Fussball: Super League, GC - Sion

15:45 Uhr

SRF zwei

Ski: Medienkonferenz Slalom

16:30 Uhr (ca.)

srf.ch/sport Ski: St. Moritz aktuell

18:20 Uhr

SRF zwei

Ski: Siegerehrung Slalom

18:25 Uhr

srf.ch/sport «sportaktuell» 19:00 Uhr

SRF zwei Die Startzeiten sind unter Vorbehalt und können unter Umständen (z.B. Schwierigkeiten mit dem Wetter) noch ändern.

