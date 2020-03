Entwicklungen in der Übersicht

Legende: Leere Stadien In den nächsten Wochen gibt es in der Schweiz keinen Super-League-Fussball. Keystone

Seit vergangenem Freitag hat das Coronavirus auch den Schweizer Sport erreicht. Denn mit dem vom Bundesrat verhängten Veranstaltungsverbot für Grossanlässe über 1000 Personen können in diversen Sportarten die Anlässe nicht oder nicht in gewohnter Art und Weise durchgeführt werden. Hier finden Sie die wichtigsten Entwicklungen in kompakter Form:

Eishockey: Am 28. und 29. Februar entschied der Verband, die letzten beiden Qualifikationsrunden als Geisterspiele durchzuführen. Am Montag folgte dann von der Ligaversammlung der Beschluss, dass die Meisterschaft in der National und Swiss League bis mindestens am 16. März pausiert wird. Damit ist offen, wann die Playoff-Viertelfinals starten.

Fussball: Am Freitag sagte der Schweizerische Fussball-Verband die 24. Runde der Super und Challenge League vom 29. Februar und 1. März ab. Diesen Montag wurde an einer Medienkonferenz verkündet, dass auch an den nächsten beiden Wochenenden nicht gespielt wird. Wann es weitergeht, ist offen. Auch die Cup-Viertelfinals vom kommenden Mittwoch und Donnerstag wurden verschoben.

Langlauf: Auch der für den 8. März geplante Engadin Skimarathon im Oberengadin fiel dem Coronavirus zum Opfer.

Basketball: Drei Heimspiele des NLA-Klubs Monthey-Chablais sind auf Anordnung der Gemeindebehörden verschoben worden, darunter der Cup-Halbfinal vom 7.3. gegen Fribourg-Olympic (auf den 21.3.). Betroffen sind auch die Ligaspiele gegen Pully-Lausanne und Vevey-Riviera.

Judo: Die Swiss Judo Open vom 7. und 8. März in Winterthur wurden ebenfalls abgesagt.

