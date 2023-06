Legende: Auftakt nach Mass Die Schweizer Beachsoccer starten gut in die European Games. ZVG

Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft hat das Startspiel an den European Games in Krakau gegen Moldawien mit 9:4 gewonnen. Die grosse Figur war Dejan Stankovic: Der bald 38-jährige Aargauer erzielte nicht weniger als 7 Tore. Die weiteren Treffer steuerten Noel Ott und Patrick Rüttimann bei. Der Erfolg könnte einen bitteren Nachgeschmack haben, da mit Eliott Mounoud, Glenn Hodel und Ariel Schranz gleich drei Spieler verletzt ausschieden. Im zweiten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Mittwoch auf die Ukraine (17:30 Uhr), die ihr Auftaktspiel gegen Italien 6:5 gewann. Die Schweizer, die vor 4 Jahren Bronze gewonnen hatten, streben in Polen erneut Edelmetall an.