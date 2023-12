Inhalt

Folge 44 mit Host Sven Ivanic - Der VAR blickt auf ein wildes Jahr zurück

SRF-Videoschiedsrichter Sven Ivanić nimmt Athletinnen, Trainer oder Sportverbände aufs Korn. In der letzten Show des Jahres blickt er auf die VAR-Highlights 2023 zurück. Was war sein liebster Song? Welches der absolut schlechteste Joke? Die beste Interviewpartnerin? Und natürlich: Best of Turbo-VAR.