Legende: Fast schon pausenlos am Rollen Der Fussball wird aktuell in diversen Matches frei gegeben. Getty Images

Corona hat auch das Programm im Fussball gehörig auf den Kopf gestellt und die Saisons 2019/20 sowie 2020/21 miteinander vermischt. Eine längere Sommerpause liegt dieses Jahr nicht drin, stattdessen wird fast nahtlos durchgespielt – und zwar in verschiedensten Wettbewerben.

In der aktuellen Kalenderwoche 33 steht an jedem Abend mindestens eine Europacup-Partie an, die Fussball-Fans kommen also voll und ganz auf ihre Kosten. Wir haben für Sie die wichtigsten Termine in einer Übersicht zusammengefasst und liefern ein paar Fakten mit:

SCHWEIZER FUSSBALL, Saison 2019/20

Barrage

Am Montag wurde die Barrage zwischen Thun und Vaduz entschieden. Trotz eines 4:3-Heimsieges im Rückspiel steigt Thun nach 10 Jahren aus der Super League ab. Vaduz setzte sich mit dem Gesamtskore von 5:4 durch und spielt erstmals seit 2017 wieder in der höchsten Schweizer Liga.

Schweizer Cup

Im 2. Halbfinal am 25. August (live bei SRF zwei) zwischen Basel und Winterthur wird der Gegner der Young Boys ermittelt. Der Meister warf am 9. August zu Hause Sion mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Der Cup-Final 2020 steigt am 30. August.

SCHWEIZER FUSSBALL, Saison 2020/21

Super League: Saisonstart am 12. September

Saisonstart am 12. September Challenge League: Saisonstart am 11. September

Saisonstart am 11. September Schweizer Cup: 1/32-Finals vom 28. bis 30. August (noch ohne Super-League- und Challenge-League-Vertreter) – Endspiel am 24. Mai 2021

1/32-Finals vom 28. bis 30. August (noch ohne Super-League- und Challenge-League-Vertreter) – Endspiel am 24. Mai 2021 Women’s Super League (so heisst die frühere Nationalliga A der Frauen neu, Meisterschaft mit 8 Teams): Saisonstart am 13. August mit St. Gallen Staad - Grasshoppers – ab 20:00 Uhr live bei SRF zwei und in der Sport App.

CHAMPIONS LEAGUE, SAISON 2019/20

Knockout-Finalturnier in Lissabon (ohne Rückspiele), Anpfiff je um 21:00 Uhr

Das Viertelfinal-Tableau MI, 12.08.

Atalanta Bergamo

- Paris St-Germain

im Liveticker bei srf.ch/sport & Sport App

DO, 13.08.

RB Leipzig

- Atletico Madrid

im Liveticker bei srf.ch/sport & Sport App FR, 14.08.

Barcelona - Bayern München im Liveticker bei srf.ch/sport & Sport App

ab 00:15 Uhr in der Nacht auf SA im Re-Live bei SRF

SA, 15.08.

Manchester City

- Lyon

ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei & Sport App



Halbfinals: 18./19. August

Final: 23. August

CHAMPIONS LEAGUE, SAISON 2020/21

2. Quali-Runde: 25./26. August. YB tritt zu Hause an und bekam als Gegner Klaksvik von den Färöern oder Slovan Bratislava zugelost.

3. Quali-Runde: 15./16. September (Auslosung am 31. August)

Playoffs: Hinspiele: 22./23. September. Rückspiele: 29./30. September

Auftakt Gruppenphase: 20./21. Oktober

Final: 29. Mai 2021 in Istanbul

EUROPA LEAGUE, SAISON 2019/20

Knockout-Finalturnier an 4 Spielorten in Deutschland (ohne Rückspiele), Anpfiff je um 21:00 Uhr

Das Viertelfinal-Tableau MO, 10.8.

MANCHESTER UNITED

- Kopenhagen

1:0 n.V.



INTER MAILAND

- Bayer Leverkusen

2:1

DI, 11.08.

Schachtar Donezk

- Basel ab 20:35 Uhr live auf SRF zwei & Sport App

Wolverhampton

- Sevilla

im Liveticker bei srf.ch/sport & Sport App

Halbfinals: 16./17. August – Falls Basel weiterkommt, wäre der nächste Einsatz am Montag, 17. August, gegen den Sieger aus Inter/Leverkusen (live bei SRF zu sehen).

Final: 21. August (live bei SRF zu sehen)

EUROPA LEAGUE, SAISON 2020/21

1. Quali-Runde (mit Servette & Vaduz): 27. August. Hier erfahren Sie alles über die Start-Gegner der beiden SFL-Vertreter.

2. Quali-Runde (mit Basel): 17. September (Auslosung am 31. August)

3. Quali-Runde (mit St. Gallen): 24. September (Auslosung am 1. September)

Playoffs: 1. Oktober

Auftakt Gruppenphase: 22. Oktober

Final: 26. Mai 2021 in Danzig

EUROPÄISCHER SUPERCUP

Donnerstag, 24. September in Budapest

INTERNATIONALE TOP-LIGEN

Bundesliga: 18. September 2020 - 22. Mai 2021

Premier League: 12. September 2020 - 23. Mai 2021

Ligue 1: 21. August 2020 - 23. Mai 2021

Primera Division: 12. September 2020 - 23. Mai 2021

Serie A: 19. September 2020 - 23. Mai 2021

NATIONALMANNSCHAFT

Nations League

3. September 2020: Ukraine - Schweiz in Lwiw

6. September 2020: Schweiz - Deutschland in Basel

10. Oktober 2020: Spanien - Schweiz

13. Oktober 2020: Deutschland - Schweiz

14. November 2020: Schweiz - Spanien

17. November 2020: Schweiz - Ukraine

Geplante weitere Länderspiele

7. Oktober 2020: Schweiz - Kroatien in St. Gallen

10./11./12. November 2020: Belgien - Schweiz

U21: EM-Qualifikation

4. September 2020: Schweiz - Slowakei

8. September 2020: Slowakei - Schweiz

9. Oktober 2020: Georgien - Schweiz

13. Oktober 2020: Schweiz - Liechtenstein

12. November 2020: Schweiz - Aserbaidschan

16. November 2020: Frankreich - Schweiz