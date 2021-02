Ein Puls von 180 und dann innerhalb von wenigen Sekunden den Atem anhalten und in diesem Zustand noch eine Zielscheibe treffen. Was unwahrscheinlich, gar unrealistisch klingt, gehört im Biathlon zur Tagesordnung. In dieser Wintersportart braucht es gute Beine, eine gute Lunge und einen guten Kopf. Mit Langlauf und Schiessen werden zwei Sportarten kombiniert, die ungefähr so gut zusammenpassen, wie Feuer und Wasser – nämlich gar nicht.

Trotzdem hat der Biathlon-Sport in den letzten Jahrzehnten enorm an Popularität gewonnen. Dies hat auch mit der Führung zu tun, welche Biathlon über viele Jahre immer wie mehr ins Rampenlicht gebracht hat. Genau die gleiche Führung ist aber auch für einen der grössten Skandale in der jüngeren Sportgeschichte verantwortlich. Federführend war da der ehemalige Präsident der internationalen Biathlon Union, Anders Besseberg.

Legende: Matthias Simmen zeigt Reto Held (Mitte) und Manuel Köng sein Gewehr. SRF

Im Biathlon gab es zuletzt immer wieder Skandale, unter diesen litten auch Schweizer, zum Beispiel auch SRF-Experte Matthias Simmen, der sogar um ein Olympia-Diplom betrogen wurde. Er war es auch, der Doping unter russischen Athleten hautnah miterlebte. Welche Erfahrungen er machte und wie man im Biathlon mit einer brutalen Belastung umgeht, hören Sie im Podcast-Audio.