Er ist der «Bad Boy» im Langlauf. Daniela Milanese bezeichnet ihn als «Djokovic des Langlaufsports: erfolgreich, aber nicht beliebt.» Tatsächlich liess Alexander Bolschunow an der WM in Oberstdorf seinen Teamkollegen hängen. Patrick Schmid und Adriano Iseppi erklären und erzählen andere Geschichten.

«Beeindruckend», «unglaublich fleissig». So beschreiben SRF-Langlauf-Kommentator Patrick Schmid und Experte Adriano Iseppi den höchst umstrittenen Russen Alexander Bolschunow. «Er trainiert weit über 1000 Stunden pro Jahr, vielleicht sogar bis zu 1200. Dario Cologna schafft so 800 bis 950», erklärt Iseppi. Wo der SRF-Experte Bolschunow schon getroffen hat und ob ein Gespräch daraus entstanden ist – in der aktuellen «Ufwärmrundi».

Legende: SRF-Trio Patrick Schmid, Daniela Milanese und Adriano Iseppi (v.l.n.r.). SRF

«Grusige» Schnee und professionelle Norweger

Mit den norwegischen Stars ins Gespräch zu kommen, ist sehr viel einfacher. Sie sprechen englisch und sind mediengewandt. Für Schmid sind die Interviews mit Therese Johaug dennoch keine Hinhörer, sondern «langweilig und auswechselbar».

Wie der Schnee an der WM in Oberstdorf klingt (!) und was das für die Rennen bedeutet – in der Ufwärmrundi zur Nordischen Ski-WM.