Am 23. April 2021 bestätigt die Uefa: Sevilla und St. Petersburg gehören neu zu den Spielorten der EM. Weniger als 2 Monate vor dem Turnierstart werden wegen Corona noch immer grundsätzliche Entscheide getroffen – und nun in Windeseile umgesetzt. «Das hätte ich bei meiner ersten EM nicht geschafft», gibt Turnierboss Martin Kallen unumwunden zu. Was dem ehemaligen Betriebsdisponent jetzt hilft, erzählt er in der «Ufwärmrundi».

Auch für Philipp Stöckli ändert sich die Lage fast täglich. Als Projektleiter für SRF Sport muss er möglichst alle Eventualitäten planen. Was das beinhaltet, führt er bei Moderator Reto Held aus.

