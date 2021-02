Die schwerwiegenden Vorwürfe an den langjährigen IBU-Präsidenten Anders Besseberg waren auch Thema in der «Ufwärmrundi».

Jahrzehntelange Dopingvertuschung und Korruption: Mit Luxusreisen, teuren Uhren, hunderttausenden Dollar und Prostituierten soll sich der frühere Biathlon-Weltverbandschef Anders Besseberg unter anderem für sein Wegsehen bei russischen Dopingfällen belohnt haben lassen.

Nach dem vor 2 Wochen publizierten Bericht einer unabhängigen externen Prüfungskommission habe Besseberg «systematisch korruptes und unethisches Verhalten» an den Tag gelegt. Er habe bei praktisch allem, was er tat, konsequent und ohne jeden Anstand russische Interessen bevorzugt und geschützt.

Die Athleten wussten, was Sache war

Die Vorwürfe an die Adresse des 2018 als Präsident zurückgetretenen Bessebergs sind happig. Und die Machenschaften des langjährigen Biathlon-Alleinherrschers sind auch Thema in der 19. Folge des SRF-Podcasts «Ufwärmrundi».

Legende: Matthias Simmen zeigt Reto Held (Mitte) und Manuel Köng sein Gewehr. SRF

Aus erster Hand kann SRF-Experte Matthias Simmen berichten. Während seiner gesamten Karriere als Biathlet war Besseberg IBU-Präsident. Und den Athleten war damals durchaus bewusst, dass in der IBU-Führung nicht alles astrein lief.

«Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede, wenn ich über Herrn Besseberg sprechen muss», sagt Simmen und fügt an: «Enttäuschend ist, dass wir damals als Athleten nicht in der Lage waren, darauf aufmerksam zu machen.»

Welchen «Running Gag» sich die Athleten zu Besseberg erzählten und wieso Simmen einem Olympia-Diplom nachtrauert, hören Sie im ganzen Podcast-Audio (unten) und in der ausgewählten Sequenz (oben).