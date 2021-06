Ob Moskau, Quebec, Paris oder Kopenhagen: Unsere Eishockey-Kommentatoren haben schon viele Eishallen und WM-Spiele gesehen. Das Highlight der Jungzeit ist die Silbermedaille an der Weltmeisterschaft in Schweden 2013. «Da hat es auch Kommentator Jann Billeter vom Stuhl gerissen», verrät sein Co-Kommentator Mario Rottaris.

Es gibt aber auch Geschichten, die weniger positiv in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel ein Hotel in der slowakischen Stadt Kosice, was Radio-Kommentator Christoph Sterchi auf seine Kappe nimmt: «Ja, ich habe da mitentschieden und das Hotel sah ja eigentlich auch toll aus», gibt er im Podcast zu.

Es sind Geschichten und Erlebnisse, die für immer bleiben. Im Podcast gibt es einige davon zu hören, zudem wird auch die aktuelle Weltmeisterschaft in Lettland thematisiert.

